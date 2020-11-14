Offroadçu abilerden SMA'lı Eda'ya

Zorlu parkurlarda yarışılan etkinlikten elde edilen 131 bin liralık gelir, SMA hastası Eda Öz için açılan banka hesabına yatırıldı. Bu desteğin maddi ve manevi olarak kendilerine güç verdiğini belirten anne Hatice Baytekin, mücadelelerini AKŞAM’a anlattı: “Eda, aralıkta 3 yaşına girecek. Hastalık 46 günlükken bronşite yakalanmasının ardından ortaya çıktı. Devletin karşıladığı Spinraza adlı ilaçla ciddi düzelmeler oldu. Kızımın gen tedavisi görmesini istiyoruz. Macaristan’daki tedavinin toplam masrafı 2.1 milyon euro. Bir buçuk hafta 430 bin TL toplandı. İnşallah bu rakamı tamamlayabiliriz”