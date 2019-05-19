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  3. Odun toplamaya giden gruba ateş açıldı: Üniversiteli genç hayatını kaybetti

Odun toplamaya giden gruba ateş açıldı: Üniversiteli genç hayatını kaybetti

Odun toplamaya giden gruba ateş açıldı: Üniversiteli genç hayatını kaybetti

Bitlis'te ormana odun toplamaya giden gruba, kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı. Kurşunların isabet ettiği üniversite öğrencisi Davut Coşkun (23) hayatını kaybetti.

Tatvan'dan dün, merkeze bağlı Ölek köyü yakınlarındaki Sehi Ormanları bölgesine odun toplamaya giden 8 kişilik gruba, saat 18.30 sıralarında kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı. Kurşunların isabet ettiği Bitlis Eren Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Davut Coşkun yaralandı. Yakınları tarafından Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Davut Coşkun, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

?Hastanedeki otopsi işlemlerinin ardından Davut Coşkun'un cenazesi, gece saatlerinde ailesine teslim edildi. Tatvan’ın Çağlayan Mahallesi'ne getirilen cenaze, bugün gözyaşları arasında toprağa verildi.

DHA

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