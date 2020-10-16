Ödem nedir, neden olur? Ödem atıcı besinler nelerdir?

Vücudumuzda kol bacak gibi bölgelerde oluşan ödem, rahatsız edici bir hastalık olarka karşımıza çıkar. Tuz alımını azaltmak ve yeterli miktarda su içmek ödeme atmada etki olan yöntemlerden biridir. Uzun düre aynı şekilde oturmak veya hamilelik giib sebepler ödem oluşmasına yardımcı olur.

ÖDEM NEDİR?

Ödem, dokularda aşırı sıvı birikmesi nedeniyle genellikle bacak, ayak, kollar ve ellerde şişlik ortaya çıkması ile karakterize bir sağlık sorunudur. Küçük bir alanı veya tüm vücudu etkileyebilir. İlaçlar, hamilelik, enfeksiyonlar ve diğer birçok tıbbi problem ödeme neden olabilir.

ÖDEM NEDEN OLUR?

Yaygın bir sağlık sorunlarından olan ödem durumu genellikle, aşırı tuz tüketimi, fazla sıvı alımı, aşırı hareketsizlik gibi durumlarda meydana gelmektedir. Ayrıca çeşitli hastalıkların bir belirtisi olarak da ortaya çıkmaktadır. Bu hastalıklar genellikle; Böbrek ve kalp yetersizliği, karaciğer sirozu, ileri beslenme bozukluğu, tiroid bezi hastalıkları gibi rahatsızlıklar vücutta ödem oluşmasını sebebiyet vermektedir.

ÖDEM ATICI BESİNLER NELERDİR?