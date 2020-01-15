Odasından intihar notu çıktı

Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan elde edilen bilgilere göre, Gülistan Doku’ya ait intihar mektubunun dün odasında bulunduğu öğrenildi. Öte yandan intihar ettiği değerlendirilen Uzunçayır Baraj Gölü Dinar Köprüsü çevresinde ise dalgıçlar tarafından Gülistan’a ait el yazısının olduğu değerlendirilen notlar, ismi yazılı reçeteyle olaydan birkaç gün önce arkadaşından aldığı belirlenen bir makas bulundu. Bulunan materyallerin kriminale gönderildiği bildirildi.

(İHA)