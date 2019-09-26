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  3. O tişört küçük Elif'in hayatını değiştirdi... Emniyet müdüründen sevgi gözaltısı

O tişört küçük Elif'in hayatını değiştirdi... Emniyet müdüründen sevgi gözaltısı

O tişört küçük Elif'in hayatını değiştirdi... Emniyet müdüründen sevgi gözaltısı

Bursa’da, üzerinde “İlçe Emniyet Müdürlüğü” yazılı tişörtüyle su satan 9 yaşındaki Elif’e emniyet müdürü sahip çıktı. Okul forması ve ders kitapları alınan minik kız, okullu olup yeni yaşama adım attı.

Bursa'da üzerinde "İlçe Emniyet Müdürlüğü" yazısı bulunan tişörtle, kendisi ve kardeşine oyuncak alabilmek için su satan 9 yaşındaki kız çocuğu, polisin yardımıyla okullu oldu.

AİLESİYLE DE GÖRÜŞÜLDÜ
Sabah'ın haberine göre, Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün hemen üst caddesinde trafik lambalarında su satan 9 yaşındaki Elif T.'nin hayatı, kendisini fark eden İlçe Emniyet Müdürü sayesinde değişti. Elif'e "Korkup kaçmasın" diye müdahale etmeyen müdür, sivil ve resmi kıyafetli iki bayan memuru göndererek minik kızı su sattığı yerden aldırdı. Emniyette ağırlanan Elif'e, personel tarafından okul kıyafeti ve ders kitapları alındı. Ailesiyle de görüşülen Elif, bundan sonra su satmayacak okula gidecek. Minik Elif'in, babasının kazancının az olması nedeniyle kendisine ve kardeşine oyuncak alamadığı için su sattığını söylediği öğrenildi. Elif'in 1 yılda su satarak kazanacağı parayı harçlık olarak kendisine veren ilçe emniyet müdürü, zaman zaman Elif'i ziyaret ederek okula gidip gitmediğini kontrol edecek.

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