O Ses Türkiye 2020 ne zaman, saat kaçta başlıyor? O Ses Türkiye jüri bloklama nedir?

O Ses Türkiye yeni sezon için geri sayım sona eriyor. TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye yeni sezon bu akşam yeniliklerle başlıyor. Yeni sezonu kaçırmak istemeyen izleyiciler programın saat kaçta başladığını öğrenmek istiyor. O Ses Türkiye 2020 ne zaman başlıyor? O Ses Türkiye'deki yenilik olan jüri bloklama nedir? sorularının yanıtı merak ediliyor. Acun Ilıcalı'nın moderatörlüğünü yaptığı O Ses Türkiye yeni sezon ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

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O SES TÜRKİYE SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

O Ses Türkiye yeni sezon, bu akşam saat 20:00'de başlayacak.

O SES TÜRKİYE JÜRİ BLOKLAMA BUTONU NEDİR?

Yıllardır aynı formatta devam eden programda bu sene flaş bir değişiklik yapıldı. O Ses Türkiye'nin yeni sezonunda jüri üyeleri bir yarışmacıya dönmesini istemedikleri diğer jüri üyelerini bloklayabilecek.

Değişikliği duyuran Acun Ilıcalı, jüri üyelerine sürpriz yaptı ve bundan sonra yarışmada "Jüri bloklama butonu" olacağını açıkladı. Acun yeni butonları jürilere şu şekilde anlattı:

"Önünüzde butonlar var. Bu sizin belki de şampiyonluğa gidecek yolunuzu hazırlayacak. Bu buton ile rakip jürileri bloklayabiliyorsunuz."

O SES TÜRKİYE JÜRİLERİ KİMLER?

Acun Ilıcalı'nın moderatörlüğünü yaptığı yarışmada jüri üyelerinde değişiklik yapılmadı. O Ses Türkiye'de bu sezon da jüri koltuklarında Beyazıt Öztürk, Hadise, Seda Sayan ve Murat Boz olacak.

JÜRİ ÜYELERİNİN YENİ SEZON MESAJLARI

Geçtiğimiz yılın şampiyonu Murat Boz bu sezon da her zamanki gibi iddialı. 'Bu sezon çok iyi sesler var. Daha çekişmeli bir sezon geçecek gibi görünüyor. Birinci belli. Arkadaşlarımın ikincilik, üçüncülük ve sonunculuk mücadelesini izlemek çok keyifli olacak' diye konuştu.

Hadise: Bu yıl farklı bir stratejim olacak

9. sezon heyecanını yaşayan Hadise, yeni sezon öncesi yüksek bir enerjiyle O Ses Türkiye'ye başladıklarını söyledi. Acunn.com'a özel açıklamalarda bulunan Hadise, bu sene de jüri koltuğunda olmayı 'inanılmaz' olarak değerlendirdi.

Beyazıt Öztürk'ün açıklamaları şu şekilde:

Geçen sene başladığımız O Ses Türkiye heyecanı bu sene de yeni yarımaclarımızı alarak başladık. Geçen sene çok güzeldi, gerçekten çok güzel geçti. Sadece 3 finalist çıkarıp, şampiyonun Murat Boz olması canımızı sıktı. Seyredin, keyif alın tadını çıkarın.

Seda Sayan'ın açıklamaları şu şekilde:

Yeni sezonun birincisi kesinlikle ben olmalıyım. Geçen sezondan bunu kanıtladım. Rockçılar, rapçiler, heavy metalciler... Benim için O Ses Türkiye'de başka bir şeye açıldı ve o kulvardaki yavrularımız daha çok beğendiler. Murat diyor ya kendi kendine, 'Ben şampiyonum. 2.'lik 3.'lik 4.'lik için konuşsunlar'. Ben de ona, 'seni o kırmızı koltuğa gömeceğim' diyorum. Ben bu sene gerçekten çok iddialayım. Bu sene daha az basacağım butona, çok farklı bir şampiyon çıkaracağım ortaya.