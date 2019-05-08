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O ilde Mayıs ayında kar sürprizi

O ilde Mayıs ayında kar sürprizi

Konya’nın Derbent, Beyşehir ve Derebucak ilçelerinde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Gece saatlerinde etkili olan yağmur yağışı, Derbent, Beyşehir ve Derebucak ilçelerinde bir süre sonra yerini kar yağışına bıraktı. Derbent'te etkili olan kar yağışı ilçede bembeyaz bir görüntü oluşmasına sebep oldu. Ağaçlar, ekili alanlar ve bahar ayında kırmızı renk lale açan çiçekler beyaz örtü altında kaldı. 

Mayıs ayında gelen sürpriz kar yağışını vatandaşlar fotoğraf ve videolarını çekerek sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla takipçilerine duyurmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar, beyaza bürünen araçlarının camlarına 8 Mayıs tarihini not düştü. 

Beyşehir'in yüksek kesimleri ile dağlık yerleşim merkezlerinden Huğlu ve Üzümlü mahalleleri ile Derebucak'ın Gencek Mahallesi'nde de kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı sabah saatlerinde etkisini kaybederken, ilçelerde yaşayan vatandaşlar güne açan güneşle uyandı.

İHA

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