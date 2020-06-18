Nursultan Nazarbayev kimdir? Kazakistan'ın eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev kaç yaşında?

Kazakistan’ın eski Cumhurbaşkanı olan Nursultan Nazarbayev’in koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Nazarbayev’in sözcüsü Aidos Ukibay, “Ulusumuzun liderinin son testi maalesef pozitif çıkmıştır” diyerek haberi kamuoyuna iletti. ‘Ulusun Lideri’ unvanına sahip olan Nazarbayev, aynı zamanda Kazakistan’ın da ilk Cumhurbaşkanı’dır. Nursultan Nazarbayev’in yaşı ve hayatı hakkındaki detaylar haberimizde…

NURSULTAN NAZARBAYEV KİMDİR?

Nursultan Nazarbayev, 6 Temmuz 1940 tarihinde Almatı’da dünyaya geldi. Kazakistan Cumhuriyeti'nin ilk devlet başkanı olan Nazarbayev 80 yaşındadır.

1962-65 yılları arasında Kara-gandı Üniversitesi, Metalurji bölümünü dışarıdan bitirdi. Aynı bölümün yüksek eğitim kısmına devam etti ve 1967’de mühendis metalurji uzmanı olarak bitirdi. 1965’ten itibaren Qarağandı'da Metalurji İşletmesi’nde atölye danışmanı, yüksek ısılı fırınların gaz uzmanı ve ustabaşı olarak da çalıştı.

Haziran 1971’de Kazakistan Komünist Partisi'nin Temirtaw (Demirdağ) şubesinin parti başkanının 2. yardımcısı oldu. Ekim 1973'te Karagandı Metalurji İşletmesi başkan yardımcısı, Mart 1977'de Kazakistan Komünist Partisi Karaganda Şubesi başkan yardımcısı, Aralık 1979'da Kazakistan Komünist Partisi başkan yardımcısı, Mart 1984'te KSSC Bakanlar Kurulu başkanı, Haziran 1989'da Kazakistan Komünist Partisi başkanının 1. yardımcısı oldu. Haziran 1989'da ise Kazakistan Komünist Partisi Merkez Komitesi’nin birinci sekreterliğine seçildi.

Kariyerindeki bu istikrarlı tırmanışın ardından; önce 2005 daha sonra 2015 yıllarında yeniden olmak üzere Kazakistan’ın Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenen Nazarbayev, 2019’un 20 Mart tarihi itibariyle başkanlık görevlerini feshetmişti. Nazarbayev Kazakistan’da bir ‘Türk Dünyası Akademisi’nin kurulmasını teklif etmiş ve bu teklif başta Türkiye olmak üzere Türk Dünyası ülkeleri tarafından olumlu karşılanmıştı.

TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Nursultan Nazarbayev’in korona virüsü testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Haberi ileten Nazarbayev’in sözcüsü Aidos Ukibay şu ifadeleri kullandı;

“Ulusumuzun liderinin son testi maalesef pozitif çıkmıştır.”