Nübüvvet nedir, ne demek? Nübüvvet TDK anlamı ne?

Nübüvvet kelimesi dini literatürde yer alan kelimelerden bir tanesidir. Arapça'dan dilimize geçen Nübüvvet kelimesi Türk Dil Kurumu (TDK), internet sitesi üzerinde yer alıyor. Nübüvvet haber vermek anlamına gelirken, dini olarak peygamberler için kullanılmaktadır.

NÜBÜVVET NEDİR, NE DEMEK?

Nübüvvet Arapça kökenli bir sözcüktür. Dilimize mastar halinde geçen nübüvvet, bir görevi ve yapılan işi kapsıyor. Dini literatürde “Allah ile kulları arasında dünyevi ve uhrevi işlerle alakalı elçilik görevi” olarak tanımlanıyor. Yani kısacası, bir görev tanımıdır.

Nübüvvet mastar kelimesinin isim hali Arapça “nebi”, Farsçada “peygamber” demektir. Bu da gösteriyor ki Yüce Allah (CC), kullarına dünya ve ahretle alakalı nasıl davranacakları konusunda onlara yol gösterecek nebi/peygamberler görevlendiriyor. Nebi/peygamberlerin de uyguladıkları bu göreve nübüvvet deniliyor.

NÜBÜVVET MÜHRÜ NEDİR?

Nübüvvet mührü (hatem-i nübüvvet), Türkçede, peygamberlik nişanı, peygamberlik mührü olarak kabul ediliyor. Hz. Muhammet Mustafa’nın (asm) peygamber olduğunun ve dünyaya gönderilen son peygamber olduğunun işaretidir.