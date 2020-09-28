Nübüvvet ne demek, ne anlama geliyor? TDK nübüvvet kelime anlamı nedir?

Nübüvvet sözcüğüne dair detaylı bilgi almak isteyen kişiler bulunuyor. Dini bir terim olan nübüvvet dilimize Arapça'dan geçen ifadelerden biri olarak kullanılmaktadır. Sözlükte, peygamberlik, elçilik gibi anlamlara gelmektedir.

TDK NÜBÜVVET KELİME ANLAMI NEDİR?

Türk Dil Kurumu (TDK), nübüvvet kelimesini "Peygamberlik" olarak açıklamıştır. Bu kelime dilimize Arapça'dan geçmiştir.

Nü­büv­vet ne­bî­lik, pey­gam­ber­lik anlamlarına gelen bir sözcüktür. Her rasûl, aynı zamanda nebîdir. Buna göre Hz. Mûsâ, Dâvud, İsâ ve Hz. Muhammed hem rasûl ve hem de nebîdirler.

Örnek cümle

Peygamber Efendimiz’in anne-baba terbiyesinden mahrum iken bile ulvî bir ahlâk üzere yetişmesi, O’nun nübüvvetinin (peygamberliğinin) delillerinden biridir.