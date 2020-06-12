Noterler cumartesi açık mı? Noter hafta sonu çalışıyor mu?

Noterde gayrimenkul alım satım işlemleri veya kanunen tescil gereken işlemler önem arz etmektedir. Vatandaşlar anlaşmazlıkları kapatabilmek ve kendilerini garanti altına almak için noterde işlem yaptırır. Türkiye Noterler Birliği’nin merkezi Ankara’da bulunmaktadır. Cumartesi günü noterde işlem yaptıracak olan kişiler araştırmalarını hızlandırdı. Devletin idari ve mali denetimine tabi olan noterlerin hafta sonu çalışma saatlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ KAÇTIR?

Noterler diğer kamu kuruluşları gibi saat 09:00’da mesaiye başlamaktadır. 12:00 ve 13:00 arasında öğle molası veren noter çalışanları saat 17:00’a kadar işlem yapmaktadır.

NOTERLER HAFTA SONU ÇALIŞIYOR MU?

Hafta içi noter işlemlerini bitiremeyen vatandaşlar hafta sonu çalışma saatlerini merak ediyor. Hafta sonu nöbetçi noterlikler faaliyet göstermektedir. Nöbetçi noter sabah saat 10:00 ile 16:00 arasında hizmet vermeye devam ediyor.

NOTERLERDE HANGİ İŞLEM YAPILIYOR?

Türkiye Noterler Birliği tarafından noterde yapılacak olan işlemleri açıklamıştır.

-Evlenme sözleşmesi,

-Gayrimenkul satış vaadi sözleşme

-Zilyetlik devri sözleşmesi

-Miras taksimi Gayrimenkul, hibe vaadi sözleşmesi,

-Şirket sözleşmesi,

-İrtifak hakkı vaadi ve ortak mülkün idaresi sözleşmesi,

-Medeni Kanunun 748. maddesine müstenit sükna hakkı sözleşmesi,

-Kaydı hayat ile irat bağlanması sözleşmesi (Borçlar Kanunu 507),

-Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, (Borçlar Kanunu 511),

-Mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış sözleşmesi,

-Kira sözleşmesi,

-Menkul mallarda hibe sözleşmesi,

-Taksim ve ifraz sözleşmesi,

-Evlat edinme sözleşmesi vb. işlemler yapılmaktadır.