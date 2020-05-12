Noterler açık mı? Noterlerin çalışma saatleri nasıl? İşte son dakika açıklamaları

Noterler açık mı, çalışma saatleri nasıl? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Adliyelerdeki normalleşme sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Adalet Gül, "Bayramdan sonra tüm uygulamalar yumuşatılacak" dedi. Bakan Gül, noterlerin çalışmalarına ilişkin açıklamalarda da bulundu. İşte son dakika açıklamaları...

NOTERLİKLER AÇIK MI?

Adalet Bakanı Gül: "Noterlikler normal çalışmalarına bugün itibarıyla başlamıştır." dedi.

NOTERLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ NASIL?

Noterler sabah saat 09:00'da açılıyor. Kurum bünyesinde çalışanları ilgilendiren öğle arası tatili genellikle 12.30 ile 13.30 arasında yapılıyor. Yaşanan yoğunluğa göre bu durum erkene çekilip 12.00 ile 13.00 arasında öğle molası da yapılabilmektedir. Bu zaman aralığında noterler işlem kabul etmiyor. Öğle tatili sonrasında ise mesai, 17.00'ye (duruma göre 17.30) kadar sürüyor.