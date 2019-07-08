Nostradamus'un herkesi şoke eden Türkiye kehaneti!

Nostradamus'un 2019 kehanetlerine göre Türkiye ile Yunanistan arasında savaş çıkacak, ölümcül depremler meydana gelecek. Nostradamus 2020 yılında, atomik bir saldırı sonrasında Roma’da taş üzerinde taş kalmayacağını iddia etmiş...

Doktor, yazar, tercüman, astrolojik danışman gibi farklı kimlikleri olan ancak kahin olarak ün kazanan Michel de Nostredame, 1503 yılında dünyaya geldi. Nostredame soyadının Yahudi olan dedesinden geldiği ileri sürülür. İlâç ve Tıp konusundaki ilk eğitimini, 1529'da kaydolduğu Montpellier Fakültesi'nde aldı. 1531’de soylu bir ailenin kızıyla evlendi. Bu evlilikten iki çocuğu olmuşsa da, eşi ve çocukları 1534’teki salgın sırasında öldüler. Agen'de tanıdığı Rönesans entelektüeli denilebilecek Julius Sezar Skaliger adlı İtalyandan Okültizm hakkında bir hayli bilgi aldı.





NOSTRADAMUS'UN BEKLENEN KEHANETLERİ!

Nostradamus, Asya'da Ortadoğu kökenli bir Mehdi'nin belireceğini ve akabinde Dünya'nın 2016-2020 yılları arasında Altın Çağ'a gireceğini,

2020 yılında, atomik bir saldırı sonrasında Roma’da taş üzerinde taş kalmayacağını,

2025 yılına kadar Dünya'nın ekseni değişeceğini ve sadece depremlerden değil dünyanın ekseninin değişimine neden olacak sismik aktivitelerin olacağını,

2050 yılında, iki Almanya’nın birleşeceğini, dünya üzerinde 57 yıl süreyle barışın hakim olacağını, ve Nostradamus’un kendisinin büyük bir kahin olarak tanınıp herkesçe kabul edileceğini,

2076 yılında ihtimal dahilinde Avrupa, Asya ve Afrika ülkeleri arasında 25 yıllık 4. Dünya Savaşı’nın çıkacağını savaşın bitiminde de yarı yarıya çöle dönmüş bir dünya bırakılacağını,

2106 yılında, 4. Dünya Savaşı’nın sona ermesi ve 1000 yıllık barış döneminin başlayacağı ve düşünülmesi bile zor olan olağanüstü buluş ve gelişmelerin ortaya çıkacağını ve yüksek bir yaşam düzeyi olacağını,

3750 yılında, yeni bir savaş ve o güne kadar yaşanmamış ölçüde bir korku dalgası yaşanacağını,

3797 yılında, son gün olacağını ve yeryüzü ile gökyüzünün yepyeni bir çevreye bürünmesiyle insanoğlunun ölümsüzlüğe erişeceğini,

BELİRLİ TARİHİ OLMAYAN KEHANETLERİ!

400 yıldan sonra ilk kez bir süpernova çıplak gözle görüleceğini ve Papa değişeceğini,

Kuzey İtalya, Londra ve İngiltere’nin önemli bir bölümünün büyük depremlerle sarsılacağını hatta Britanya Adası’nın bir bölümünün denize batacağını,

Ünlü bir Rock şarkıcısının bir uçak kazasında yaşamını yitireceğini,

Los Angeles, San Francisco veya Seattle’de dev bir deprem ya da patlama olacağını,

Prenses Diana yüzlerce tanığın önünde görünüp ve özel mesaj vereceğini,

söylemiştir…