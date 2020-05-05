Normalleşme süreci aşamaları neler? Mayıs ayı normalleşme süreci nedir? İşte normalleşme takvimi

Normalleşme takvimi yoğun ilgi görüyor. 4 Mayıs'ta gerçekleşen kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, sınırlandırılmaların kademeli bir şekilde kaldırılacağı normalleşme planını açıkladı. Vatandaşlar "Normalleşme süreci aşamaları neler?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İlk müjde 65 yaş üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlara verildi. Sokağa çıkma yasağı olan vatandaşlar belli gün ve saatlerde dışarı çıkabilecek.

NORMALLEŞME SÜRECİ AŞAMALARI NELER?

SOKAĞA ÇIKMA İZİNLERİ

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerden birinde 65 yaş üzerine 4 saat dışarıya çıkma izni verilecek. İlk uygulama 10 Mayıs Pazar günü saat 11:00-15:00 arasında gerçekleşecek.

Sokak izni 20 yaş altı için iki grup halinde uygulanacak. Buna göre 0-14 yaşa grubu 13 Mayıs Çarşamba günü 11:00-15:00 saatleri arasında dışarıya çıkabilecek. 15-20 yaş grubuna da 15 Mayıs Cuma günü aynı saatlerde dışarıya çıkma izni verilecek. Kurallara riayet düzeyine bakılarak, sonraki haftalarda da aynı uygulamayı devam ettirilecek.

ŞEHİRLERE GİRİŞ-ÇIKIŞ KISITLAMASI

Halen 31 ilde uygulanan şehirlerarası giriş-çıkış sınırlandırmasını, ilk etapta, bu geceden itibaren 7 il için sonlandırıldı. Bu şehirler Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla olarak belirlendi. Her hafta illerle ilgili değerlendirme yapılacak, gelişmelere göre karar verilecek. Diğer 24 şehir için giriş-çıkış kısıtlaması 15 gün süreyle uzatıldı.

TİCARİ TAKSİLERDE TEK-ÇİFT PLAKA UYGULAMASI

İstanbul, Ankara ve İzmir'deki ticari taksiler için tek-çift plaka uygulaması 5 Mayıs itibarıyla sona erdi.

BERBER VE KUAFÖRLER 11 MAYIS'TA AÇILIYOR

Gereken temizlik şartlarının sağlanması, randevu sistemiyle çalışılması ve koltuk sayısının yarısı kadar müşteriye hizmet verilmesi şartıyla; berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs’ta faaliyete geçebilecek.

AVM'LER 11 MAYIS'TA AÇILIYOR

Sağlık Bakanlığının ve Ticaret Bakanlığının belirlediği kurallara uyulması şartıyla alışveriş merkezleri 11 Mayıs’tan itibaren hizmet vermeye başlayabilecek.

MAĞAZALAR 11 MAYIS'TA AÇILIYOR

Giyim eşyası, ayakkabı, çanta, zücaciye gibi ürünlerin satıldığı işletmeler, belirlenen şartlara uymak kaydıyla, 11 Mayıs’ta hizmete açılabilecek.

MASKE SATIŞINA İZİN

Bugüne kadar piyasada ücret karşılığı satışına izin verilmeyen cerrahi ve bez maske satışına izin verilecek. Bunun için bir üst fiyat belirlenecek. Bu fiyatın üzerinde satış yapılmasına müsaade edilmeyecek.

HAC FARİZASI

Bu yıl hac farizasının yerine getirilip getirilemeyeceği ile ilgili olarak, Diyanet İşleri Başkanlığı, hem kendi içinde, hem de diğer ülkelerle görüşmelerini yaparak karar verecek.

ASKERLİK İŞLEMLERİ

Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs'ta başlayacak. Milli Savunma Bakanlığının atama, görevlendirme ve personel temin faaliyetleri 1 Haziran'da, celp işlemleri 5 Haziran'da, bedelli askerlik işlemleri ise 20 Haziran'da başlayacak.

SINAV TARİHLERİ BELİRLENDİ

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı 27-28 Haziran'da yapılacak.

Liselere Geçiş Sınavı 20 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Askeri Öğrenci Sınavı 14 Haziran'da yapılacak.

ÜNİVERSİTELER AÇILIYOR

Üniversiteler, 15 Haziran’da akademik takvime dönebilecekler.

ADLİYELERDE DURUŞMALAR BAŞLIYOR

Adliyelerde ara verilen duruşma, keşif, yargı süreci, icra iflas takiplerinin durdurulması uygulaması 15 Haziran'da sona erecek.