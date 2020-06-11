Artan hava sıcaklıkları ile beraber Normalleşme sonrası Plajlar açıldı mı? Plajlar serbest mi? sorularını gündeme geldi. Yeni tip koronavirüs salgını Türkiye’de ve dünyada birçok toplu etkinlik alanlarının kapanmasına sebep olmuştu. Virüs salgınını en aza indirmek için gerekli tedbirle alındı. 1 Haziran itibari ile alınan olumlu gelişmeler sonucunda normalleşme adımları atıldı. Sıcaklıkların artmasıyla plajlara gidip denize girmek isteyen kişiler araştırmalarını hızlandırdı. Haberimizin içerisinden plajlar hakkında son durum gelişmesine ulaşabilirsiniz.

PLAJLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

1 Haziran normalleşme planın açıklanması ile beraber birçok kurum ve kuruluş faaliyet göstermeye başladı. Sosyal mesafe, hijyen kuralları ve maske takmak şartı ile plajlar vatandaşın hizmetine açıldı.

1 HAZİRAN İTİBARİYLE KALKAN YASAKLAR NEDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın sonrası tedbirler kapsamında virüsün azaldığına dair olumlu gelişmeler yaşandığını belirti. Sosyal mesafe ve maske takmak koşulu ile beraber kademeli olarak normal hayata dönülmeye başlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından 1 Haziran’da yayımlanan genelgede, "lokanta, restoran kafe gibi iş yerleri, park, piknik, alanları, mesire yerleri ve giyim pazarları" yerlerinin kamuya açıldığı belirtildi. 81 il valiliğine gönderilen yazı da piknik alanları, sahiller ve plajlarda bulunuyor.