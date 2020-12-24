Noel ile yılbaşı arasındaki fark nedir? 2020 Noel ne zaman, hangi gün?

2020 Noel için geri sayım sona eriyor. Noel Bayramı ile yılbaşı birbirine karıştırılıyor. Ancak ikisi farklı şeyler olup, farklı amaçlar için farklı günlerde kutlanıyor. Noel, İsa Peygamberin doğduğu gün olarak Hristiyanlar tarafından her yıl kutlanıyor. Peki, Noel ile yılbaşı arasındaki fark nedir? 2020 Noel ne zaman?

NOEL 2020 NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Noel, Protestan ve Katolikler tarafından 25 Aralık'ta, Ortodoksların tarafından 6 Ocak'ta kutlanıyor. İnsanlığın en eski bayramlarından biri olarak kabul ediliyor. Noel arifesi olan 24 Aralık akşamı başlayan kutlamalar, bazı ülkelerde 26 Aralık'a kadar devam ediyor.

NOEL İLE YILBAŞININ FARKI NEDİR?

Noel, İsa Peygamber'in doğum gününün kutlandığı Hristiyanlara özgü bir bayram olarak kutlanırken yılbaşı ise belli bir dinin bayramı değil, birçok ülkede bir yılın bitip, diğerinin başlamasının kutlandığı geceye verilen isim oluyor. Noel 25 Aralık’ta kutlanırken; yılbaşı 31 Aralık gecesi kutlanıyor.

NOEL BAYRAMI TARİHÇESİ

20. yüzyılın başlarından itibaren Noel, Hristiyan olmayanlar tarafından da kutlanan, dini motiflerinden arınmış, hediye alışverişi etrafında yoğunlaşan bir bayram olarak da kutlanmaya başlamıştır. Bu seküler Noel versiyonunda mitolojik figür Noel Baba temel bir rol oynar.Noel, her yıl dünyadaki Hristiyanların çoğunluğu tarafından 25 Aralık'ta kutlanır. Kutlamalar 24 Aralık'ta Noel arifesiyle başlar ve bazı ülkelerde 26 Aralık akşamına kadar devam eder. Ermeni Kilisesi gibi bazı Doğu Ortodoks Kiliseleri, Jülyen takviminde 25 Aralık'a denk gelen 6 Ocak'ı Noel olarak kutlarlar. Hristiyanların çoğunlukta olduğu ülkelerde pratik olarak Noel tatili yılbaşı tatiliyle birleştirilir.

Bazı Ortodoks kiliselerinin Noel'i Jülyen takvimine göre kutlamasının nedeni, miladi (Gregoryen) takvimin Katolik Papa XIII. Gregory tarafından düzenlettirilmiş olmasıdır. Bununla birlikte bazı Ortodoks kiliseleri miladi takvime dönüşüm yapmış ve 25 Aralık'ta kutlamaya başlamıştır.