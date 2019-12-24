Noel ne zaman, tatili var mı?

Yeni yıl coşkusu tüm ülkeyi sardı. Yılbaşı, Aralık’ın son gecesi kutlanıyor. Noel, her yıl 25 Aralık tarihinde Hazreti İsa'nın doğumunun kutlandığı Hristiyan bayramı. Ayrıca Doğuş Bayramı, Kutsal Doğuş veya Milât Yortusu olarak da bilinir. Noel, her yıl dünyadaki Hristiyanların çoğunluğu tarafından 25 Aralık'ta kutlanır. Kutlamalar 24 Aralık'ta Noel arifesiyle başlar ve bazı ülkelerde 26 Aralık akşamına kadar devam eder.

31 ARALIK RESMİ TATİL Mİ?

Yılbaşı tatilinin 4 gün olma ihtimali yılbaşının pazartesi gününe denk geliyor olmasıyla alakalı. 1 Ocak 2019 günü resmi tatil... Pazartesi günü de tatil ilan edilirse Cumartesi Pazar Pazartesi ve Salı olmak üzere yılbaşı tatili 4 gün olmuş olacak. Ancak bununla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

2019'un ilk günü yani 1 Ocak Salı gününe denk geliyor. Yani vatandaşlar 31 Aralık Pazartesi gecesi yılbaşı kutlaması yapacak. Pazartesinin öncesinde hafta sonu tatili olduğu için tatilleri birleştirme imkanı olanlar birleştirme yapacak. 1 Ocak Salı günü resmi tatil günüdür. 31 Aralık Pazartesi günü ise resmi tatil değil.

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı bilgilere göre; 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başladı. 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler karnelerini alarak sömestr tatiline başlayacak. Yarıyıl tatili, 21 Ocak 2019 - 1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayıp 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek.

YILBAŞI NEDİR

Yılbaşı, yeni yılın başladığı gün yani herhangi bir takvime göre içinde bulunulan yılın bitimi ve yeni yılın başlangıcı demektir. Dünyada en yaygın kullanılan takvim olan Gregoryen takvimini kullanan ülkelerde 31 Aralık’ı 1 Ocak’a bağlayan gece yılbaşı gecesi veya yılbaşı akşamı olarak adlandırılmaktadır. Türkiye dahil Gregoryen takvim’inin kullanıldığı birçok ülkede yılın ilk resmi günü olan yılbaşı, bir hıristiyan bayramı olan ve İsa’nın doğuşunu kutlayan Noel’den tamamen ayrı olarak kutlanır. Ancak bazı ülkelerde Noel ve Yılbaşı tatilleri birleştirilir. Sanılanın aksine ağaç süsleme ve hediyeleşme gibi aktiviteler yılbaşında değil, Noel’de gerçekleştirilir. Yılbaşı kutlamaları kültürel özellik taşırken Noel, her yıl 25 Aralık tarihinde Hz. İsa’nın doğumunun kutlandığı Hristiyan bayramıdır ve dini bir karektere sahiptir.