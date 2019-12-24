Noel 2019 ne zaman, hangi gün? Noel ile yılbaşının farkı nedir?

Noel 2019 ne zaman, hangi gün? sorusu merak edilen konular arasında yerini aldı. Noel, İsa Peygamberin doğduğu gün olarak Hristiyanlar tarafından her yıl kutlanıyor. 2020 yılının yaklaşması ile de noel tarihi araştırılıyor. Hristiyan dünyasının büyük bir bölümü tarafından kutlanan Noelde çam ağaçları süsleniyor, insanlar birbirleri ile hediyeleşiyor. Noel 2019 ne zaman, hangi gün? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

NOEL 2019 NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Noel, Protestan ve Katolikler tarafından 25 Aralık'ta, Ortodoksların tarafından 6 Ocak'ta kutlanıyor. İnsanlığın en eski bayramlarından biri olarak kabul ediliyor. Noel arifesi olan 24 Aralık akşamı başlayan kutlamalar, bazı ülkelerde 26 Aralık'a kadar devam ediyor.

NOEL BAYRAMI TARİHÇESİ

20. yüzyılın başlarından itibaren Noel, Hristiyan olmayanlar tarafından da kutlanan,[ dinî motiflerinden arınmış, hediye alışverişi etrafında yoğunlaşan bir bayram olarak da kutlanmaya başlamıştır. Bu seküler Noel versiyonunda mitolojik figür Noel Baba temel bir rol oynar.Noel, her yıl dünyadaki Hristiyanların çoğunluğu tarafından 25 Aralık'ta kutlanır. Kutlamalar 24 Aralık'ta Noel arifesiyle başlar ve bazı ülkelerde 26 Aralık akşamına kadar devam eder. Ermeni Kilisesi gibi bazı Doğu Ortodoks Kiliseleri, Jülyen takviminde 25 Aralık'a denk gelen 6 Ocak'ı Noel olarak kutlarlar. Hristiyanların çoğunlukta olduğu ülkelerde pratik olarak Noel tatili yılbaşı tatiliyle birleştirilir.

Bazı Ortodoks kiliselerinin Noel'i Jülyen takvimine göre kutlamasının nedeni, miladi (Gregoryen) takvimin Katolik Papa XIII. Gregory tarafından düzenlettirilmiş olmasıdır. Bununla birlikte bazı Ortodoks kiliseleri miladi takvime dönüşüm yapmış ve 25 Aralık'ta kutlamaya başlamıştır.

NOEL İLE YILBAŞININ FARKI NEDİR?

Noel Bayramı ile yılbaşı sık sık karıştırılıyor ancak ikisi farklı şeyler. Noel, İsa Peygamber'in doğum gününün kutlandığı Hristiyanlara özgü bir bayram olarak kutlanırken yılbaşı ise belli bir dinin bayramı değil, birçok ülkede bir yılın bitip, diğerinin başlamasının kutlandığı geceye verilen isim oluyor. Noel 25 Aralık’ta kutlanırken; yılbaşı 31 Aralık gecesi kutlanıyor.

