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Nöbetçi nöterler nerede?

Nöbetçi nöterler nerede"

'Nöbetçi noterler nerede? 2019 nöbetçi noter listesi' konuları Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliğinin nöbetçi noterlik uygulamasına ilişkin çalışmalarını tamamlaması üzerine araştırılmaya başlandı.

Nöbetçi noterler uygulaması kapsamında hafta sonları 2'si Anadolu, 2'si Avrupa yakasında olmak üzere İstanbul'da toplam 4, Ankara ve İzmir'de 2, diğer illerde de birer noter noter nöbetçi olarak hizmet verecek.

6 NİSAN 2019 NÖBETÇİ NOTER LİSTESİ:

Nöbetçi noterler listesine, Türkiye Noterler Birliği, internet üzerinden ulaşılabiliyor. Uygulama kapsamında Ankara'da ilk nöbet hizmetini verecek noterler Ankara 40. Noteri ile Altındağ 7. Noteri olacak. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de Ankara 40. Noterde bugün işlem yapacak.

 

İSTANBUL NÖBETÇİ NOTER LİSTESİ:

1-)  BAKIRKÖY 54. NOTERİ: İKİTELLİ OSB ATATÜRK SAN. SİT. 3.KISIM ATA İŞ MRK. NO:10 34490 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL BAŞAKŞEHİR İSTANBUL

2-) BEYOĞLU 60. NOTERİ: MEYDAN SOKAK 3/83-84 VEKO GİZ PLAZA SARIYER SARIYER İSTANBUL SARIYER İSTANBUL

3-) KARTAL 14. NOTERİ: FEVZİ ÇAKMAK MAH. TEVFİK İLERİ CAD. NO:149 PENDİK İSTANBUL PENDİK İSTANBUL

4-) ÜSKÜDAR 6. NOTERİ: ALEMDAĞ CD. BİLGİN SOK. N:4 UĞURLU APT. K:1 ÜMRANİYE İSTANBUL ÜMRANİYE İSTANBUL

 

ANKARA NÖBETÇİ NOTER LİSTESİ:

1-) ANKARA 40. NOTERİ: CEYHUN ATIF KANSU CD.42/2-3 BALGAT ÇANKAYA ANKARA ÇANKAYA ANKARA

2-) ALTINDAĞ 7. NOTERİ: ÇEVRELİ CD.DİK SOK.8/A AYDINLIKEVLER ALTINDAĞ ANKARA ALTINDAĞ ANKARA

 

İZMİR NÖBETÇİ NOTER LİSTESİ:

1-) İZMİR 2. NOTERİ: FEVZİPAŞA BULVARI 1315 SK. N:7 ALİ GÖRÜCÜOĞLU İŞ MR.N:7 D:11-12 35210 ÇANKAYA İZMİR ÇANKAYA İZMİR

2-) KARŞIYAKA 3. NOTERİ: BAHRİYE ÜÇOK BULVARI N:1/3 D:101-102 35530 KARŞIYAKA İZMİR KARŞIYAKA İZMİR

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