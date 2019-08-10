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  3. Nöbetçi noter listesi: 10 Ağustos Kurban Bayramı arefe günü nöbetçi noter nerelerde var?

Nöbetçi noter listesi: 10 Ağustos Kurban Bayramı arefe günü nöbetçi noter nerelerde var?

Nöbetçi noter listesi: 10 Ağustos Kurban Bayramı arefe günü nöbetçi noter nerelerde var"

Nöbetçi noter listesi, 10 Ağustos itibari ile araştırılan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı arefe günü noterler açık mı? Kurban Bayramının birinci günü 11 Ağustos olacak. 10 Ağustos (bugün) ise arefe günü. Peki noterler açık mı? Noterler cumartesi ve pazar günleri hizmet vermiyorlar. Yani bugün kapalılar. Haberimiz içerisinden il il ve ilçe ilçe nöbetçi noterlere ulaşabilirsiniz.

Kurban Bayramı arefe gününde nöbetçi noterlerin açık olup olmadığı araştırılıyor. Nöbetçi noter listesi yoğun ilgi görüyor. Kurban Bayramının birinci günü 11 Ağustos olacak. 10 Ağustos (bugün) ise arefe günü. Peki noterler açık mı? Noterler cumartesi ve Pazar günleri, arefe günlerinde ve bayramlarda hizmet vermiyorlar.  Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliğinin nöbetçi noterlik uygulaması nisan ayında başladı. Nöbetçi noterlere ilginin artmasının ardından uygulamanın kapsamı genişletildi.  Haberimiz içerisinden nöbetçi noterlere ulaşabilirsiniz.

 

İSTANBUL’DAKİ NÖBETÇİ NOTERLER NEREDE?

Türkiye Noterler Birliği, internet üzerinden nöbet tutacak noterlikleri ilan ediyor. Haberimiz içerisinde bulunan link üzerinden nöbetçi noter sorgulamasını yapabilirsiniz.

NÖBETÇİ NOTER SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

AREFE GÜNÜ VE BAYRAMDA NOTERLER ÇALIŞIYOR MU?

Noterler Cumartesi ve Pazar günleri hizmet vermemektedir. Noterler ayrıca Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ile 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 15 Temmuz, 30 Ağustos, 29 Ekim, 1 Ocak ve Arefe günlerinde hizmet vermez.

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