Nöbetçi noter listesi: 10 Ağustos Kurban Bayramı arefe günü nöbetçi noter nerelerde var?

Kurban Bayramı arefe gününde nöbetçi noterlerin açık olup olmadığı araştırılıyor. Nöbetçi noter listesi yoğun ilgi görüyor. Kurban Bayramının birinci günü 11 Ağustos olacak. 10 Ağustos (bugün) ise arefe günü. Peki noterler açık mı? Noterler cumartesi ve Pazar günleri, arefe günlerinde ve bayramlarda hizmet vermiyorlar. Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliğinin nöbetçi noterlik uygulaması nisan ayında başladı. Nöbetçi noterlere ilginin artmasının ardından uygulamanın kapsamı genişletildi. Haberimiz içerisinden nöbetçi noterlere ulaşabilirsiniz.

İSTANBUL’DAKİ NÖBETÇİ NOTERLER NEREDE?

Türkiye Noterler Birliği, internet üzerinden nöbet tutacak noterlikleri ilan ediyor. Haberimiz içerisinde bulunan link üzerinden nöbetçi noter sorgulamasını yapabilirsiniz.

AREFE GÜNÜ VE BAYRAMDA NOTERLER ÇALIŞIYOR MU?

Noterler Cumartesi ve Pazar günleri hizmet vermemektedir. Noterler ayrıca Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ile 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 15 Temmuz, 30 Ağustos, 29 Ekim, 1 Ocak ve Arefe günlerinde hizmet vermez.