Nobel Edebiyat Ödülü 2019'u kim aldı? Nobel ödülü nedir, hangi dallarda verilir?

Nobel Edebiyat Ödülü 2019'u kim aldı? sorusu arama motorunda araştırılan konular arasında yer alıyor. Edebiyat, kimya, fizik, ekonomi gibi birçok alanda verilen Nobel Ödülleri geçtiğimiz aylarda sahiplerini buldu. 2019 Kimya alanında Nobel Ödülü’nü John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham ve Akira Yoshino, Fizik alanında 2019 yılı Nobel Ödü­lü’nü ise; James Peebles, Michel Mayor ve Didieer Queloz kazandı. Peki Nobel Edebiyat Ödülü 2019'u kim aldı? merak ediliyor. İşte yanıtı..

NOBEL EDEBİYAT ÖDÜLÜ 2019'U KİM ALDI?

2019 Nobel Edebiyat ÖdülüAvusturyalı yazar Peter Handke’nin oldu.Bosna'da yaşanan soykırımı inkar eden ve Sırp lider Slobodan Milosevic'e duyduğu hayranlığı her fırsatta dile getiren Peter Handke'nin Nobel Edebiyat Ödülü kazanması tepki çekti. Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülen ve 10 Aralık'ta ödülünü İsveç Kralı Carl 16. Gustaf'dan almaya hazırlanan Avusturyalı yazar Peter Handke'ye bir tepki de Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt'tan geldi. Yunt yaptığı açıklamada, ödül törenine davetli olduğunu ancak katılmayacağını kaydetti.



PETER HANDKE KİMDİR?

Handke, 6 Aralık 1942'de Avusturya'da dünyaya geldi. Babası o doğmadan annesinden ayrıldı ve annesi daha sonra Bruno Handke ile evlendi.

Peter Handke, 1944 yılında ailesiyle birlikte Doğu Berlin'e göç etti. Berlin'in Ruslar tarafından işgal edilmesinden hemen önce oradan ayrıldılar. On iki yaşına kadar, din ağırlıklı eğitim veren bir okulda eğitim gördü, sonra normal liseye geçti. Anne tarafından büyükbabası Slovak olduğu için küçük yaşlardan itibaren bu kültüre ilgi gösterdi.

1961 yılında hukuk fakültesine başladı ve öğrencilik yıllarında yazmaya başladı. İlk roman denemesi Die Hornissen'in yayımlanması kararlaştırılınca eğitimini yarıda bıraktı. Bu romanın yayımlandığı 1966 yılından sonra sadece yazarlık ile ilgilendi. 1971 yılında annesi intihar etti ve olayı Wunschloses Unglück adlı romanında anlattı. 1973-78 yılları arasında Paris'te, 1978-79'da Amerika'da yaşadı. 1979'da Salzburg'a döndü.

1967'de Hauptmann Ödülü'nü, 1973'te Büchner Ödülü'nü daha sonra da Kafka Ödülü'nü kazandı. 2019 yılında da Nobel Edebiyat Ödülü'nü almaya hak kazandı.

NOBEL ÖDÜLÜ NEDİR?

Nobel Ödülü, 27 Kasım 1895 tarihli ve 30 Aralık 1896 tarihinde Stockholm'de açıklanan vasiyetnamesiyle Alfred Nobel tarafından kurulan derneğin verdiği, insanlığa hizmet edenleri ödüllendirmek amacını taşıyan prestijli bir ödüldür. İlk Nobel Ödülleri 1901 tarihinde verilmeye başlanmıştır.

NOBEL ÖDÜLÜ TARİHİ

Nobel Ödülleri, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, İsveç Akademisi, Karolinska Enstitüsü ve Norveç Nobel Komitesi tarafından kişiler veya kuruluşlara fizik, kimya, edebiyat, barış ve Fizyoloji veya Tıp alanlarındaki olağanüstü başarılarına verilmektedir.[1] 1895 yılındaki Alfred Nobel'in vasiyeti doğrultusunda, 1896 yılından bu yana Nobel Vakfı tarafından idare edilmekte ve yürütülmektedir. Ekonomi dalında verilen bir başka ödül ise 1968 yılında Sveriges Riksbank ile Merkez bankasının İsveç ekonomisine yapmış olduğu katkılar nedeniyle verilmeye başlanmıştır.

HANGİ DALLARDA VERİLİR?

Nobel Edebiyat Ödülü

Nobel Ekonomi Ödülü

Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü

Nobel Fizik Ödülü

Nobel Kimya Ödülü

Nobel Barış Ödülü