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07 Ekim 2020 Çarşamba 11:14 | Son Güncelleme:

Nizam ne demek, nedir? Nizam ne anlama geliyor?

Nizam ne demek, nedir" Nizam ne anlama geliyor"

Nizam kelimesi bu akşam Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi'nin "Türk ordusu nizam kurar." ifadesinden sonra aranan konu başlıklarından biri oldu. Nizam, Arapça kökenli bir sözcüktür. Nizam kelimesinin TDK sözlükte iki farklı şekilde tanımı yapılmıştır.

Nizam kelimesi, bu akşam ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde yer alan ifadelerden oldu. Yeni sezona dahil olan Ertuğrul Gazi karakterinin, "Türk ordusu nizam kurar." şeklinde açıklamasının ardından nizam sözcüğü aranmaya başlandı. Nizam, dilimize Arapça'dan geçen kelimelerden olmakla beraber, isim sözcüklerinde kullanılır.

NİZAM NE DEMEK, NEDİR?

Nizam kelimesi Kuruluş Osman dizisinde geçen ifadelerden biri olarak karşımıza çıktı. Ertuğrul Gazi karakteri, "Türk ordusu nizam kurar." şeklinde açıklama yaptı.

Nizam sözcüğü, düzen, kural anlamına gelmektedir. Türkçe'ye, Arapça'dan geçen kelimelerden biridir.

ERTUĞRUL GAZİ KİMDİR?

Ertuğrul Gazi veya Ertuğrul Bey, 13. yüzyılın ortalarında Oğuzların Kayı boyunun lideri ve Osmanlı Beyliği'nin kurucusu olan Osman Bey'in babasıdır.

<p>Kurgu-Editör: <a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr</a></p><p><b

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