Nisan'da hangi kandil var? Kandil ne zaman? İşte Diyanet takvimi

Nisan'da hangi kandil var? sorusunun yanıtı gündemde yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan dini günler takvimine göre, mübarek 3 ayların ikicisi Şaban ayı 25 Mart'ta başladı. Ramazan ayı ise 24 Nisan Cuma günü başlıyor. Ramazan ayı öncesinde idrak edilecek kandilin hangisi olduğu ve ne zaman olduğu merak ediliyor. İşte Diyanet dini günler takvimi 2020...

NİSAN'DA HANGİ KANDİL VAR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan takvime göre, 7 Nisan Salı günü Berat Kandili idrak edilecek.

BERAT KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR?

Kurtuluş, af ve arınma anlamlarına gelen Berat, Müslümanlara kulluk bilinci ve hesap verme şuuruyla; hata, suç ve yanlışlardan kaçınmayı, günahlardan arınmayı; affedilmenin yanında affedici olmayı da, bağışlanma isteğinin yanında bağışlayabilme şuurunu da kazandırır.

Bu geceyi ibadet ve taatle geçirmenin çok sevabı ve feyzi vardır. Bu konuda Resul-u Ekrem şöyle buyurmuştur:”Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (şaban ayının on dördüncü günü) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teâlâ o andan fecir oluncaya kadar: ‘Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile) müptelâ olan yok mu, ona kurtuluş vereyim' buyurur.” (Ibn Mâce)Ayrıca, Berat gecesi, Kuran-ı Kerimin Levh-i Mahfuzdan dünya semasına toptan indirildigi gecedir. Buna inzal denir. Kadir gecesinde ise Peygambere ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da tenzil denir.

Berat Gecesi İslam alemi için en hayırlı gecelerden biridir. Zira bu gece amel defteri yazılır. Peygamberimiz Hazreti Muhammed, Berat Gecesi’nin önemini şöyle anlatmıştır;

-Bu yıl içinde doğacak her çocuk, bu gece deftere geçirilir.

-Bu yıl içinde öleceklerin isimleri, bu gece özel deftere yazılır.

-Bu gece herkesin rızkı tertip olunur.

-Bu gece herkesin amelleri Allah ü Teâlâ’ya arz olunur.