Nioli yağı nedir, ne işe yarar? Nioli yağının faydaları nelerdir?

Nioli yağı, son zamanlarda cilt için sık sık tercih edilmektedir. Soğuk algınlığı tedavisinde de kullanılan nioli yağı, diğer yap türlerine göre uçucu ve yumuşaktır. Soğuk algınlığında ve balgam söktürücü olarak nioli yağı kullanılmaktadır.

NİOLİ YAĞI NEDİR, NE İŞE YARAR?

Nioli olarak da bilinen niaouli öz yağı, çay ağacı özünün oldukça yakın bir akrabasıdır.

Bileşenleri nedeniyle daha çok akne ile savaşmak için kullanılan bir yağdır. Etkili antibakteriyel ve akneye eğilimli ciltleri tedavi edici özellikleriyle ünlüdür.

NİOLİ YAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

Soğuk algınlığı için ideal bir yağlardan birisidir, Çam, mersin, lavanta ve kuşdili yağları ile sırt ve göğüs masajında kullanılır. Ayrıca masajlar, banyolar ve doğal parfümlerde de kullanımı mümkündür. Yağ lambaları, hava temizleyicilerde de kullanılabilir.

Nioli yağı, balgam söktürücü, ateş düşürücü özelliği ve çocukların soğuk algınlığı problemlerinde diğer kuvvetli yağlara göre daha yumuşaktır. Bağışıklık sisteminin düzelmesini sağlayıcı etkiye sahiptir.