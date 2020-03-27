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  3. Nikahı kıyılan çiftler maske ve eldivenle dünyaevine girdi

Nikahı kıyılan çiftler maske ve eldivenle dünyaevine girdi

Nikahı kıyılan çiftler maske ve eldivenle dünyaevine girdi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlendirme ve nikah dairelerinde de tedbirler artırıldı. Salgının yaşandığı şu günlerde evlilik için önceden gün alan çiftler maske ve eldivenle kıyılan nikahla dünyaevine girdiler.

Bilecik'te yeni evli 2 çiftin nikahı, İçişleri Bakanlığının genelgesi uyarınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takılarak kıyıldı. Evlenmek üzere Bozüyük Belediyesine başvuran Melih Murat (solda) ve Nuriye Uslu (sağda) çiftinin nikahı, belediye nikah salonunda 2 şahit eşliğinde maske takılarak kıyıldı.

AA


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