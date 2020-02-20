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Nijeryalı DJ'in katilleri Brezilyalı

Nijeryalı DJ'in katilleri Brezilyalı

İstanbul Şişli’de 8 Şubat’ta Nijeryalı Emmanuel Orwunnah (32) evinde ölü bulundu.

Gece kulüplerinde DJ’lik yapan gencin elleri ve ayaklarının domuz bağıyla bağlandığı ve işkence edildiği belirlendi. Altın kolyesi, telefonu, bilgisayarı ve televizyonunun çalındığı saptandı. Esenyurt’ta rezidansta yakalanan Brezilyalı şüpheliler Jonathan C. ve Sandro M. suçlarını itiraf etti. Zanlılar, Orwunnah’a uyuşturucu sattıklarını, bin 200 dolarlık borcunu ödemediği için öldürdüklerini söyledi. Katil zanlılarının cinayet sonrası çaldıkları televizyonla kaçma anları da araç kamerasına yansıdı.

(DHA)


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