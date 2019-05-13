Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0953
  • 6,8489
  • 251.332
  • 87.594
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Niğde'deki silahlı kavgada kocası ve oğlu da gözaltına alındı

Niğde'deki silahlı kavgada kocası ve oğlu da gözaltına alındı

Niğde'deki silahlı kavgada kocası ve oğlu da gözaltına alındı

Bir kişinin öldüğü, iki kişinin yaralandığı olayla ilgili 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

Niğde'nin Bor ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili yakalanan şüpheli kadının eşi ve oğlu da gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Kızılca köyündeki silahlı kavgayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, soruşturma kapsamında, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli Hülya G'nin eşi Yaşar G. ve oğlu Hanifi G'yi de gözaltına aldı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Dün, tarlada çalışan Hülya G, aralarında husumet bulunan Salim Mutlu, Devlet Mutlu ve Hatice Mutlu'yu çıkan tartışmada, evden getirdiği av tüfeğiyle yaralamıştı. Yaralılardan Devlet Mutlu, kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti. Jandarma ekipleri, şüpheli Hülya G'yi gözaltına almıştı.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Müge Boz evlilik yolunda ilk adımı attı
Ünlü mankene büyük şok! Hack'lendi
Reklam yaptığı ortaya çıktı!
Ece Seçkin'den o yoruma sert cevap
'Sakıncalı müşteri'... Berkay otele alınmayınca...
Ramazan ayının belki de en güzel saatleri, iftar sofralarının başında dostlar ve akrabalar ile geçir

Saray ve Konaklarda Ramazan Menüleri Nasıldı? | #Ramazanözel Bölüm 2

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Türkiye'nin ilk deniz füzesi Atmaca için geri sayım başladı

Cumhuriyet tarihinin en büyük planlı tatbikatı başladı