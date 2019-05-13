Niğde'deki silahlı kavgada kocası ve oğlu da gözaltına alındı

Niğde'nin Bor ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili yakalanan şüpheli kadının eşi ve oğlu da gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Kızılca köyündeki silahlı kavgayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, soruşturma kapsamında, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli Hülya G'nin eşi Yaşar G. ve oğlu Hanifi G'yi de gözaltına aldı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Dün, tarlada çalışan Hülya G, aralarında husumet bulunan Salim Mutlu, Devlet Mutlu ve Hatice Mutlu'yu çıkan tartışmada, evden getirdiği av tüfeğiyle yaralamıştı. Yaralılardan Devlet Mutlu, kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti. Jandarma ekipleri, şüpheli Hülya G'yi gözaltına almıştı.

(AA)