Niğde'deki kavgaya karışan anne ve oğlu tutuklandı

Niğde'nin Bor ilçesinde bir kişinin öldüğü, iki kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili yakalanan şüpheli kadın ve oğlu tutuklandı. İlçeye bağlı Kızılca köyündeki silahlı kavgayla ilgili gözaltına Hülya G, oğlu Yaşar G. ve eşi Hanifi G'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından Bor Adliyesine sevk edilen şüphelilerden saldırıyı gerçekleştiren anne Hülya G. ile oğlu Yaşar G, Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı, baba Hanifi G. ise adli kontrol şartıyla salıverildi. Tarlada çalışan Hülya G, 12 Mayıs'ta aralarında husumet bulunan Salim, Devlet ve Hatice Mutlu'yu çıkan tartışma sonucu evden getirdiği av tüfeğiyle yaralamıştı. Yaralılardan Devlet Mutlu, kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti. Şüpheli Hülya G. ile eşi ve oğlu da gözaltına alınmıştı.

(AA)