  • $5,8022
  • 6,5777
  • 247.46
  • 92.825
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
11 Haziran 2019 Salı 23:15 | Son Güncelleme: 11 Haziran 2019 Salı 23:15

Nevşehir'de turistlerin gözdesi kabak çekirdeği oldu

Nevşehir'de turistlerin gözdesi kabak çekirdeği oldu

Nevşehir'de üretimi yapılan ve bölgenin önemli gelir kaynaklarından birisi olan çerezlik kabak çekirdeği, Kapadokya'ya gelen yerli ve yabancı turistlerin gözdesi oldu.

Nevşehir'de patates ve üzümden sonra gelen ve en önemli tarım ürünlerinden biri olan çerezlik kabak çekirdeği, Kapadokya bölgesine gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti. Bölgeye gelen turistler, su yerine süt ve tuzun karışımıyla taş fırınlarda kavrulan kabak çekirdeğinden satın aldı.

KİLOSU 35 TL

Esnaf Yusuf Şahantez (52), tarlada yetişen kabak çekirdeklerini önce güneşin altında serip kuruttuklarını söyleyerek, "Daha sonra süt ve tuzlu karışımlarla taş fırında pişiriyoruz. Kabak çekirdeğinin odun ateşinde taş fırında kavrulması ayrı bir tat katıyor. Kabak çekirdeğini buradan müşterilerimize taze taze satışını yapıyoruz. Turistler tadına ve lezzetine bakarak diğer kabak çekirdeği ile aradaki farkı görüyor. Bu yıl çerezlik kabak çekirdeğinin fiyatını 35 TL olarak belirledik" dedi.

Tatil için Adana'dan Kapadokya'ya gelen Çağatay Yılmaz ise, "Kapadokya'ya geldiğimizde turist bölgeleri ziyaret ettikten sonra yemek içme konusunda neler meşhur onu sorduk. Herkes sütlü kabak çekirdeğinin mutlaka alınması gerektiğini söyledi. Tadına baktım ve çok beğendim. Hem kendim için hem de Adana'daki yakınlarım için aldım" diye konuştu.

(DHA)

İran’ın Yeni Hava Savunma Füze Sistemi Görücüye Çıktı

<p>Konya´nın güneyindeki volkanik arazi üzerinde bulunan Kapadokya benzeri dokusu ile dikkati çeken

Konya´daki 3. Yüzyıla Dayanan Antik Kent Turizme Kazandırılacak

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İntibak bekleyenlere 3 müjde birden

Tarihe ışık tutan konak

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.