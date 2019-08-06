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  3. Nevşehir'de milyonlarca yıl öncesine ait birçok fosil ortaya çıktı

Nevşehir'de milyonlarca yıl öncesine ait birçok fosil ortaya çıktı

Nevşehir'de milyonlarca yıl öncesine ait birçok fosil ortaya çıktı

Nevşehir' de konut alanı için başlatılan kazı sırasında fark edilen ve milyonlarca yıl öncesine dayandığı belirtilen fosiller gün yüzüne çıkarılıyor.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde, konut yapım çalışmaları sırasında fosillerin bulunmasının ardından başlatılan kazılar devam ediyor.

Çalışmalar, Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cesur Pehlevan başkanlığında Yeniyaylacık köyü bölgesinde gerçekleştiriliyor.

Fosil arama çalışmalarında yaklaşık 7,5 milyon yıl önce Anadolu'da yaşayan atlar, gergedanlar, zürafalar ve boş boynuzlular olarak adlandırılan bovidlere ait fosil kalıntıları bulundu.

TOKİ konutları için başlatılan kazı sırasında rastlanan fosillerin ortaya çıkarılması için çalışmalar yürüten Pehlevan, Anadolu'nun 7,5 milyon yıllık tarihiyle ilgili önemli bulgular elde ettiklerini söyledi.

Bölgedeki kazının 2017 yılında başladığını anlatan Pehlevan, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 8-10 kişilik ekiple 1 Temmuz'da çalışmamıza başladık. Kazı çalışmamız bir hafta 10 gün daha devam edecek ve sonlandıracağız. Burası tipik bir geç miyosen fosil lokalitesidir. Bu alanda bulduğumuz fosiller yaklaşık 7,5 milyon yıl öncesine dayanıyor. Çalışmalarımız sonucunda Anadolu'nun 7,5 milyon yıllık tarihiyle ilgili önemli bulgular elde edeceğimizi düşünmekteyiz."

AA

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