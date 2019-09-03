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  3. Netflix Türkiye'den çekiliyor mu? Netflix lisans başvurusu hakkında RTÜK açıklama yaptı

Netflix Türkiye'den çekiliyor mu? Netflix lisans başvurusu hakkında RTÜK açıklama yaptı

Netflix Türkiye'den çekiliyor mu" Netflix lisans başvurusu hakkında RTÜK açıklama yaptı

“Netflix Türkiye’den çekiliyor mu?” sorusu son günlerde araştırılan konular arasında yer alıyordu. Sosyal medya üzerinden vatandaşlar birçok yorumda bulundular. Konu ile ilgili resmi açıklama geldi. RTÜK Başkanı Şahin konu ile ilgili açıklama yaptı. “Netflix Türkiye’den çekiliyor mu?” sorusu ile ilgili detaylar haberimizde sizlerle.

Netflix’in Türkiye’den çekileceği iddiası son günlerde gündemde bulunuyordu. Netflix Türkiye’den çekilecek mi? RTÜK Başkanı Şahin konu ile ilgili açıklama yaptı. Yürürlüğe giren yönetmelik içerisinde internet üzerinden yayın yapan kuruluşların artık RTÜK’ten lisans almadan bu hizmetleri veremeyecekleri açıklanmıştı. 2015 yılında hizmet verdiği 60'a yakın ülkede 70 milyon eve giren Netflix, 2016 yılında büyük bir hamle yapmış ve hizmet verdiği ülke sayısını 190'a çıkarmıştı.

NETLİX TÜRKİYE’DEN ÇEKİLİYOR MU?

RTÜK Başkanı Şahin konu ile ilgili açıklama yaptı. Şahin açıklamasında, “Netflix ve Puhu TV gibi 600’den fazla kuruluştan lisans ve izin başvurusu aldık.” dedi

NETFLIX NE ZAMAN TÜRKİYE'DE HİZMET VERMEYE BAŞLADI? 

2015 yılında hizmet verdiği 60'a yakın ülkede 70 milyon eve giren Netflix, 2016 yılında büyük bir hamle yapmış ve hizmet verdiği ülke sayısını 190'a çıkarmıştı. 

2016'da yılında yeni ülkelere açılma kararı alan Netflix bu adımı sonrası Türkiye'de de hizmet vermeye başlamıştı. 

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