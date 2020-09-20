Neslican Tay ne zaman vefat etti? Neslican Tay kaç yaşındaydı, ne kanseriydi?

Neslican Tay ölüm yıl dönümünde sosyal medyada yeniden anılıyor. Dördüncü kez yakalandığı kansere yenik düşen genç kadın, hastalığı süresince bakış açısı ve fikirleriyle pek çok kişiden takdir toplamıştı. Üniversite öğrencisi olan Neslican Tay Bahçeşehir Üniversitesi'nde Psikoloji bölümünde okuyordu.

NESLİCAN TAY NE ZAMAN VEFAT ETTİ?

Neslican Tay geçtiğimiz yıl 20 Eylül 2019 tarihinde vefat etmişti. Kanser hastası olan genç kadın, artan şikayetlerinin üzerine hastaneye yatırılmıştı. Hastaneden gelen vefat haberini ise doktoru şu ifadelerle açıklamıştı:

"Neslican Tay kızımız 6 Eylül 2019 tarihinde uzun süredir mücadele ettiği “yaygın tutulum yapmış malign mezenşimal tümör” e bağlı artmış olan semptomları nedeniyle hastanemize müracaat etmişti. Durumunun ağırlaşması üzerine 15 Eylül Cumartesi günü yoğun bakıma alınmıştı. Ancak süreç içerisinde gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle 20.09.2019 saat 21.20 de kendisini kaybettik. Allah’tan rahmet tüm sevenlerine sabırlar dileriz.

NESLİCAN TAY KAÇ YAŞINDAYDI, NE KANSERİYDİ?

Neslican Tay 1998 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Fen lisesi mezunu olan Neslican Tay ilköğretim ve lise eğitimini Rize'de tamamladı. Üniversite sınavına iki hafta kala kansere yakalandığını öğrendi, araya tedavi süreci girdiği için eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Kanserle mücadele ederken bir yandan da eğitimine devam etmek isteyen Neslican Tay Bahçeşehir Üniversitesi'nde Psikoloji eğitimi görüyordu.

2018 yılında kanser nedeniyle bir bacağını kaybeden ve kendisine "Demir Kadın" diyen Neslican Tay, Ayşe Arman’a verdiği röportajda söylediği "Bacağım yok ama yaşam sevincim var. Bacağımın kesilmiş olmasının hayatımı etkilemesine izin vermeyeceğim. Ben bir bacaktan ibaret değilim ki... Çok daha fazlasıyım!" sözleriyle binlerce insana rol model oldu. Hastalığının yeniden nüksettiğini sosyal medya hesabından duyuran Neslican Tay, dördünce kez yakalandığı kanserle savaştı.

SOSYAL MEDYA'DA UMUT OLDU

Sol bacağının kesilmesine neden olan kanser hastalığına karşı yürüttüğü mücadele azmi ile tanınan ve sosyal medya fenomeni haline gelen Neslican Tay'ın takipçileri genç kızın sağlığına kavuşması için dualarla ve iyi dilekleriyle destek veriyordu.

Sosyal medya hesabından hastalığını duyuran ve kanserle mücadele edeceğini açıklayan Neslican, yaşadıklarını ve tedavi süreçlerini takipçileri ile paylaşmıştı.

Kısa sürede 800 bini aşan takipçi sayısına ulaşan Neslican, bir yandan tedavi görürken, diğer yandan Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü kazanarak eğitimini sürdürdü. Kanser hastalığı ile mücadelesi sırasında kendisi gibi hastalara verdiği moral ve destekle tanınan Neslican, fenalaşınca İstanbul’da bir hastanede yoğun bakıma alınmıştı.

Teşhis konulduğunda tümör tüm bacağını sarmış, kemiği aşındırmış ve artık bacağın kurtulması için çok geç kalınmıştı.

Bacağını kaybetmesinden altı ay sonra, Neslican, kanserin akciğerine sıçradığını öğrendi. Fakat oldukça mutluydu. Çünkü bu tümörün ameliyatla alınabileceğini biliyordu. Tümör ameliyatla alındı ve Neslican ilaç tedavisi görmeye başladı. Bu sayede kanseri bir kez daha yendi.

Aradan tekrar altı ay geçti. Bu sürede kanserin üçüncü kez Neslican’ın vücudunda yer aldığı öğrenildi. Hastalık akciğerlerinin zarlarındaydı bu kez. Üçüncü kez kanseri atlatan Neslican'dan dördüncü seferinde üzücü haber geldi.