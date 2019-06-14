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Nesli tükenmekte olan çöl varanı evin bahçesinde bulundu

Nesli tükenmekte olan çöl varanı evin bahçesinde bulundu

Şanlıurfa´da bir evin bahçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan `çöl varanı´ bulundu. Dev kertenkele, doğal yaşam alanına bırakıldı.

Merkez Karaköprü ilçesine bağlı Hamurkesen Mahallesi sakinleri, bir evin bahçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan `çöl varanı´ olduğunu fark etti. Mahalleli, 1 metre uzunluğundaki çöl varanını yakalayarak, Karaköprü Belediyesi ekiplerine teslim etti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülen dev kertenkele, yapılan kontrollerin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

(DHA)

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