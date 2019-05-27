  • $6,0626
  • 6,789
  • 250.506
  • 85.348
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
27 Mayıs 2019 Pazartesi 16:22 | Son Güncelleme: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 16:22

Nesli tükenmekte olan boynuzlu baykuşu ile selfie çektirdiler

Nesli tükenmekte olan boynuzlu baykuşu ile selfie çektirdiler

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde dün görülen nesli tükenmekte olan boynuzlu baykuş, bugün vatandaşlar tarafından yakalandı. Vatandaşlar, yakaladıkları hayvanla selfie çekindikten sonra boynuzlu baykuşu tekrar doğaya saldı.

Dün sabah saatlerinde ilçeye yaklaşık 26 kilometre uzaklıkta bulunan Ortaşar köyünde vatandaşlar, boynuzlu baykuş gördü. Ağacın üzerinde görülen boynuzlu baykuş görenleri şaşırttı. Köylüler, ilk defa bu türden bir baykuş gördüklerini belirtti. Boynuzlu baykuş, bir süre sonra uçarak gözden kayboldu. 

Önceki gün görülüp daha sonra gözden kaybolan boynuzlu baykuş, bugün vatandaşlar tarafından tekrar görüldü. Köylüler, boynuzlu baykuşu alıp selfie çektirdi. Vatandaşlar, boynuzlu baykuşla hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra tekrar doğaya bıraktı.
(İHA) 

Galatasaray´la Anlaştığı İçin Ölüm Tehditleri Alan Ünlü Futbolcu Kim?

Hak Eden Hak Ettiğini Bulur

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Dünyanın az bilinen gerçekleri

Bayramda yola çıkacaklara tavsiyeler: Geç kaldı desinler, geçmiş olsun demesinler

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.