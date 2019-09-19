Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7037
  • 6,3109
  • 275.213
  • 100567
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Nesli tükenmek üzere... Koparana 60 bin TL ceza

Nesli tükenmek üzere... Koparana 60 bin TL ceza

Nesli tükenmek üzere... Koparana 60 bin TL ceza

Dünyada nesli tükenmekte olan bitkiler arasında gösterilen, 2016 yılında Uluslararası Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan kum zambakları Tekirdağ’da gözlemlendi.

Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce biyolojik çeşitlilik izleme projesi kapsamında kum zambağı bitkisi, Tekirdağ’ın Saray ilçesinde görüldü. Yapılan açıklamada, “Kum zambağı (Pancratium maritimum) nergisgiller familyasına ait, kıyı kumullarında yetişen soğanlı bir bitkidir. Çok yıllık, soğanlı, genişçe uzun şeritsi yapraklı, yaklaşık 40-45 santim boyunda, beyaz çiçeklidir. Çiçeklenme zamanı Ağustos ve Ekim ayları arasındadır” denildi.
 
Dünyada nesli tükenmekte olan bitkiler arasında gösterilen, 2016 yılında Uluslararası Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan kum zambaklarını ticari amaçla sökenlere, çok yüksek idari para cezası uygulanıyor. Bu bitkiyi sökenlere Çevre Kanununun 20. ceza maddesi uyarınca takriben 60 bin TL ceza uygulanıyor.

İHA
 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

'Saygıda mecbur, sevgide özgürsünüz'
Minik Serçe'den hayranlarını üzen haber
Yıllar öncesinden 'kral' paylaşım
İki sürpriz proje ile ekranlara dönüyor
Demet Özdemir'den aşk açıklaması
<p>Antalya’da bir halk otobüsüne binen Fevzi (76) ile Adile Şentürk (72) çifti, Hasan Subaşı Caddesi

Otobüs Şoförü Yaşlı Adamı Darp Etti! Görüntüler Ortaya Çıktı...

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Metrobüste yer kapma tartışması kanlı bitti

Bu besinler hastalık getiriyor! İşte sık tüketilen en zararlı yiyecekler!