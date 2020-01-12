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  3. Nesli tükenme tehdidi altında! Muğla'da görüntülendi

Nesli tükenme tehdidi altında! Muğla'da görüntülendi

Nesli tükenme tehdidi altında! Muğla'da görüntülendi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde nesli tükenme tehdidi altında olan karakulak yaban hayvanlarını izlemek için kullanılan foto kapana takıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nün yaban hayvanlarını izlemek için doğaya yerleştirdiği foto kapanlar sayesinde yaban hayatını izlemeye devam ettiği bildirildi.

Muğla Köyceğiz'de doğaya yerleştirilen foto kapana bu kez Türkiye'de nesli tehdit altında olan 'karakulak'ın takıldığı kaydedilerek, "Foto kapana hem gece hem de gündüz görüntüsü takılan karakulak daha sonra ise envanter ve av koruma kontrol faaliyetleri esnasında DKMP görevlilerin objektifine poz verdi. Elde edilen görüntüler nesli tehdit altında olan bu türün ülkemizdeki varlığının görülmesi bakımından büyük önem taşıyor" denildi.


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