Nesli tehlike altında olan kırmızı karınca için arazi tarandı

Ülkede sadece Trakya Bölgesi’nde yayılış gösteren ve sayıları son yıllarda azalarak nesli tehlike altına giren Avrupa kırmızı orman karıncası (formica pratensis) için Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ illerinde ’Tür Eylem Planı’ uygulanıyor.

Avrupa Kırmızı Orman Karıncası Tür Eylem Planı kapsamında Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce arazide çalışmalar yapıldı. Gerçekleştirilen faaliyetlerde Avrupa kırmızı orman karıncası mevcut yuvaları incelenerek, karıncaların yeni yuvaları da kayıt altına alındı.