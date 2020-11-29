Nescafe çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Nescafe BMW 118i, iPhone 11 çekilişi için heyecan dorukta!

2020 Nescafe çekilişi yoğun ilgi görüyor. Nescafe çekilişi, 5 dönemde gerçekleşecek. 5.Dönem çekilişi, 4 aylık dönem ve ilk 4 aylık dönemin tüm katılımları üzerinden gerçekleşecek. İlk dönem çekiliş sonuçları 21.09.2020 -20.10.2020 tarihleri arasında yapıldı. Nescafe çekilişine katılımda vatandaşlar, 3 BMW 118İ, 300 adet iPhone 11 ve 300 AirPods kazanma şansı elde ediyor. Peki, Nescafe çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

NESCAFE ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 2020 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Nescafe çekilişinde ilk sonuçlar 2 Kasım 2020 tarihinde açıklanmıştı. Nescafe çekilişinde önümüzdeki sonuçlar sırayla 3 Aralık 2020, 4 Ocak 2021, 4 Şubat 2021 tarihlerinde açıklanacak.

NESCAFE BMW 118İ ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Kampanya sonunda tüm katılımlar üzerinden yapılacak 5.dönem çekilişinde ise 3 kişi BMW 118i Sport Line 2020 Model Otomobil (tavsiye edilen perakende satış fiyatı: 281.200 TL) ikramiyesi kazanacaktır.

NESCAFE ÇEKİLİŞİ HAKKINDA

4 aylık dönem ve ilk 4 aylık dönemin tüm katılımları üzerinden gerçekleşiyor.

1.Dönem:21.09.2020 -20.10.2020,

2.Dönem:21.10.2020-20.11.2020,

3.Dönem:21.11.2020-20.12.2020,

4.Dönem:21.12.2020-20.01.2021,

5.Dönem:21.09.2020-20.01.2021 olarak düzenlenmektedir.

Kampanya tarihleri arasında promosyonlu Nescafé 3ü1 Arada Orijinal, Nescafé 3ü1 Arada Extra, Nescafé 3ü1 Arada Sütlü Köpüklü veya Nescafé 2si1 Arada ürünlerinin ambalajı içerisindeki katılım şifresini, ad-soyad, adres bilgileri ile birlikte aralarında birer boşluk bırakarak 6635’e eksiksiz bir SMS gönderenler veya www.nescafe.com.tr (ücretsiz) adresindeki formu eksiksiz dolduranlar 1 (bir) çekiliş hakkı kazanacaktır.

Aynı şifreye ait mükerrer katılımlar elenecek ve ilk gönderilen şifreli katılım kabul edilecektir.

Katılımlarda şifre, ad, soyad bilgilerinden herhangi biri eksik olanlara çekiliş hakkı verilmeyecektir.

Katılımda sunulan tüm bilgilerin doğruluğu ve yeterliliğinin ispatı katılımcının sorumluluğundadır.

Kısa mesaj ile Turkcell, Türk Telekom Mobil ve Vodafone operatörlerinin tüm aboneleri katılım yapabilir. Kısa mesaj ile başarılı ya da hatalı tüm katılımlar KDV ve ÖİV dahil, Turkcell ve Türk Telekom Mobil için 1 TL ve Vodafone için 0,65 TL olarak katılımcıya ücretlendirilir. Operatörlerin katılım mesajı birim fiyatlarında değişiklik hakkı saklıdır.

Çekilişte her aylık dönem için 75 kişi Apple Iphone 11 64GB cep telefonu (tavsiye edilen perakende satış bedeli 7.299,00 TL) ve 75 kişi Apple Airpods ve şarj kutusu (tavsiye edilen perakende satış bedeli 1.099,00 TL) ikramiyesi kazanacaktır.