Nescafe çekiliş sonuçları açıklandı mı? Nescafe 3'ü 1 arada çekiliş sonuçları sorgulama

2020 Nescafe BMW çekilişi için heyecan dorukta. Nescafe 3'ü 1 arada ambalajlarından çıkan şifre ile çekilişe katılan adaylardan şanslı isimlere toplam 300 iPhone 11, 300 AirPods ve kampanya sonunda 3 BMW 118 hediye ediliyor. Ayrıca çekilişe katılanlar anlık hediyeler kazanma fırsatına da sahip oluyor. Çekilişe katılan vatandaşlar çekiliş tarihlerini araştırıyor. Çekiliş 4 farklı tarihte yapılacak. Peki, Nescafe çekiliş sonuçları açıklandı mı? Nescafe 3'ü 1 arada çekiliş sonuçları nereden sorgulanır?

NESCAFE ÇEKİLİŞİ 2020 NE ZAMAN?

Çekilişler 4 aylık dönem için ayrı ayrı olmak üzere sırasıyla 27.10.2020-27.11.2020-28.12.2020 ve 28.01.2021 tarihlerinde saat 11.00’da ve tüm katılımlar üzerinden yapılacak 5. Dönem için 28.01.2021 saat 13:00’da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (“U2”) Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecektir.

NESCAFE ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Kazanan talihliler 5 dönem için ayrı ayrı olmak üzere sırayla 02.11.2020, 03.12.2020, 04.01.2021, 04.02.2021 tarihlerinde Takvim Gazetesi’nde duyurulacaktır. İlk sonuçlar bugün açıklandı.

NESCAFE ÇEKİLİŞE KATILIM NASIL SAĞLANIR?

Kampanya tarihleri arasında promosyonlu Nescafé 3ü1 Arada Orijinal, Nescafé 3ü1 Arada Extra, Nescafé 3ü1 Arada Sütlü Köpüklü veya Nescafé 2si1 Arada ürünlerinin ambalajı içerisindeki katılım şifresini, ad-soyad, adres bilgileri ile birlikte aralarında birer boşluk bırakarak 6635’e eksiksiz bir SMS gönderenler veya www.nescafe.com.tr (ücretsiz) adresindeki formu eksiksiz dolduranlar 1 (bir) çekiliş hakkı kazanacaktır.

Aynı şifreye ait mükerrer katılımlar elenecek ve ilk gönderilen şifreli katılım kabul edilecektir.

Katılımlarda şifre, ad, soyad bilgilerinden herhangi biri eksik olanlara çekiliş hakkı verilmeyecektir.

Katılımda sunulan tüm bilgilerin doğruluğu ve yeterliliğinin ispatı katılımcının sorumluluğundadır.