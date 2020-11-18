Nescafe çekiliş sonuçları 2020 ne zaman açıklanır? Nescafe 2. dönem çekiliş sonuçları açıklandı mı?

Nescafe çekiliş sonuçları 2020 yoğun ilgi gören konulardan oldu. 5 dönem halinde gerçekleşecek olan Nescafe çekiliş sonuçlarında sonuçlarında 3 BMW 118İ, 300 adet iPhone 11, 300 AirPods ve anında çekilişsiz hediyeleri kazanma şansı 3'ü 1 arada paketlerinde yer alıyor. Nescafe çekiliş sonuçları 2020 ne zaman açıklanır?

NESCAFE ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 2020 NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Nescafe çekiliş sonuçları 2020 4 dönem halinde yapılıyor. 2. dönem çekilişleri 21.10.2020-20.11.2020 arasında yapılacak. Sonuçlar henüz belli olmadı. Detaylar gelince haberimize eklenecektir.

NESCAFE ÇEKİLİŞİNE KATILMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

NESCAFE ÇEKİLİŞİ HAKKINDA

4 aylık dönem ve ilk 4 aylık dönemin tüm katılımları üzerinden gerçekleşecek 5.Dönem;

1.Dönem:21.09.2020 -20.10.2020,

2.Dönem:21.10.2020-20.11.2020,

3.Dönem:21.11.2020-20.12.2020,

4.Dönem:21.12.2020-20.01.2021,

5.Dönem:21.09.2020-20.01.2021 olarak düzenlenmektedir.

Kampanya tarihleri arasında promosyonlu Nescafé 3ü1 Arada Orijinal, Nescafé 3ü1 Arada Extra, Nescafé 3ü1 Arada Sütlü Köpüklü veya Nescafé 2si1 Arada ürünlerinin ambalajı içerisindeki katılım şifresini, ad-soyad, adres bilgileri ile birlikte aralarında birer boşluk bırakarak 6635’e eksiksiz bir SMS gönderenler veya www.nescafe.com.tr (ücretsiz) adresindeki formu eksiksiz dolduranlar 1 (bir) çekiliş hakkı kazanacaktır.

Aynı şifreye ait mükerrer katılımlar elenecek ve ilk gönderilen şifreli katılım kabul edilecektir.

Katılımlarda şifre, ad, soyad bilgilerinden herhangi biri eksik olanlara çekiliş hakkı verilmeyecektir.

Katılımda sunulan tüm bilgilerin doğruluğu ve yeterliliğinin ispatı katılımcının sorumluluğundadır.

Kısa mesaj ile Turkcell, Türk Telekom Mobil ve Vodafone operatörlerinin tüm aboneleri katılım yapabilir. Kısa mesaj ile başarılı ya da hatalı tüm katılımlar KDV ve ÖİV dahil, Turkcell ve Türk Telekom Mobil için 1 TL ve Vodafone için 0,65 TL olarak katılımcıya ücretlendirilir. Operatörlerin katılım mesajı birim fiyatlarında değişiklik hakkı saklıdır.

Çekilişte her aylık dönem için 75 kişi Apple Iphone 11 64GB cep telefonu (tavsiye edilen perakende satış bedeli 7.299,00 TL) ve 75 kişi Apple Airpods ve şarj kutusu (tavsiye edilen perakende satış bedeli 1.099,00 TL) ikramiyesi kazanacaktır.

Kampanya sonunda tüm katılımlar üzerinden yapılacak 5.dönem çekilişinde ise 3 kişi BMW 118i Sport Line 2020 Model Otomobil (tavsiye edilen perakende satış fiyatı: 281.200 TL) ikramiyesi kazanacaktır.

Çekilişler 4 aylık dönem için ayrı ayrı olmak üzere sırasıyla 27.10.2020-27.11.2020-28.12.2020 ve 28.01.2021 tarihlerinde saat 11.00’da ve tüm katılımlar üzerinden yapılacak 5. Dönem için 28.01.2021 saat 13:00’da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (“U2”) Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecektir.

Kazanan talihliler 5 dönem için ayrı ayrı olmak üzere sırayla 02.11.2020, 03.12.2020, 04.01.2021, 04.02.2021 tarihlerinde Takvim Gazetesi’nde duyurulacaktır.

Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Nestlé ve U2 sorumlu tutulamaz.

Katılımcının ikramiye kazanması durumunda, adres bilgileri eksik veya bilinmiyor ise gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterlidir.

Her kampanya dönemi için gazete ilan tarihi itibariyle ilk 15 gün asil talihliler, takip eden 15 gün yedek talihliler için son başvuru süresidir ve bu süreler içinde kimlikleri, ikramiye kazandıkları okunabilir şifreli ürün ambalajları ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr e-postasına, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2’nin Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmayan ve istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini teslim alamazlar.

İkramiye tesliminde ikramiye kazanılan okunabilir şifreli ürün ambalajı ibrazı zorunludur. Şifreli ürün ambalajının okunabilir şekilde saklanması katılımcıların sorumluluğundadır. Ürün ambalajının fotografı, fotokopisi vb. veya sadece şifrenin sunulması yeterli değildir.

Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu kişilerin tescile bağlı ikramiye kazanmaları durumunda; ikametgâh tezkeresi ibrazı zorunludur.

Kampanyaya katılım sırasında eksik veya yanlış verilen iletişim bilgileri veya herhangi bir sebepten dolayı ödülün ulaşmamasından Nestlé sorumlu değildir.

Bu çekilişe; Nestlé, U2, Sesli Harfler ve Mobil Eğlence Telekomünikasyon çalışanları ile 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar bile ikramiyeleri verilmez.

Her dönem için bir kişi birden fazla ikramiye kazanamaz. Kazanılan hak devredilemez, nakde çevrilemez.

KDV ve ÖTV dışındaki ikramiye ile ilgili tüm vergiler ve yasal yükümlülükler talihlilere aittir. Katılımcıların kişisel verileri Aydınlatma Metni ve Nestle’nin Kişisel Verileri Koruma Politikası, ilgili mevzuata uygun ve www.nescafe.com.tr’daki kapsamda kampanya süresince kaydedilecek ve ilgili iş ortakları ile paylaşılacaktır.

Kampanyaya katılım sırasında lütfen KVKK Kapsamında bilginize sunduğumuz Aydınlatma Metnimizi okuyunuz.

Ayrıntılı bilgiyi www.nescafe.com.tr web adresinden ve Nestlé Tüketici Danışma Hattı’ndan (08002110218) öğrenebilirsiniz.

Bu çekilişe katılan herkes, yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılır.