Nereden baksan dram! 'Çocuklarının yanında başını taşla ezdim'

SONER KAN

Adana Pozantı’da 21 Şubat’ta cesedi bulunan Zeliha Armağan’ın (23) 6 yıl önce 15 bin lira başlık parası için Afyon’daki bir adamla evlendirildiği ve biri kız iki çocuğu olduğu öğrenildi. Şanlıurfa’daki evli amcasının oğlu Osman Çiftçi’nin ise kendisine “Çocukluktan beri seviyorum. Eşinden ayrıl, seni ikinci eş olarak alırım” dediği ortaya çıktı. Eşiyle sorunlar yaşayan kadının İzmir’deki akrabasına yerleştiği, bunu öğrenen Çiftçi’nin kayınbabası H.Ç.’yi de yanına alıp Armağan’a gittiği, ikilinin ikna ettikleri kadınla çocuklarını Şanlıurfa’ya götürmek için otomobille yola çıktığı saptandı.

‘ÖLDÜRME’ DİYEREK YALVARDI



H.Ç.’yi bir dinlenme tesisinde bırakan Çiftçi, işlediği cinayeti şöyle anlattı: “Pozantı’da Zeliha ‘Arabayı durdur’ dedi. Aşağı indik, ikna olmadı. Sinirlenerek çocukların yanında kafasına taşla vurdum. Uçurumdan düştü. Ölmediğini görünce yanına gittim. Sürünerek yukarı çıkmaya çalışarak bana el uzatıp ‘Beni öldürme’ diye yalvardı. Kafasına taşla defalarca vurarak öldürdüm. Çocuklarla Şanlıurfa’ya gittim.”