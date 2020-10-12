Nema ne demek, nedir? Nema ne anlama geliyor?

Nema sözcüğü Merkez Bankası'nın açıklamasının ardından merak edildi. Türk Lirası'nın zorunlu karşılıklara uygulanan nema oranının arttırıldığını duyurdu. Nema, Arapça kökenli bir sözcük olmakla beraber, isim cümlelerinde kullanılmaktadır.

NEMA TDK NE DEMEK?

Nema kelimesi Türk Dil Kurumu (TDK), sayfasında; büyüme, gelişme, çoğalma anlamlarından kullanılan ekonomi alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisatta ise faiz manasındadır.

NEMA NE ANLAMA GELİYOR?

Sözlükte “artmak, çoğalmak, bereketli olmak” anlamına gelen nemâ kelimesi fıkıh terimi olarak zekâta tâbi malın artıcı nitelikte olması veya sayılmasını ifade eder; bu nitelikteki mala nâmî denir.

Öte yandan satım, rehin, hibe, murâbaha gibi işlemlere yahut şüf‘a veya miras hakkına konu olan ya da gasbedilmiş malda meydana gelen artışın hükmü incelenirken fıkıh kitaplarının değişik bölümlerinde nemâ kavramına sıkça rastlandığı gibi, kişinin sahip olduğu veya olmadığı bir malın üretim ya da artışı için yapabileceği girişim veya faaliyetin meşrû ve gayri meşrû biçimleriyle bunlara bağlanacak fıkhî sonuçlar ele alınırken aynı kökten türetilen inmâ kelimesi kullanıl