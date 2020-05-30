NBA'da oynayan basketbolcuların yüzde kaçı jübilelerinden sonra 5 yıl içerisinde iflas etmektedir? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster pazartesi ve cumartesi akşamları Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği yarışmanın soruları ise arama motorunda izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte o sorulardan bir tanesi…



NBA'da oynayan basketbolcuların yüzde kaçı jübilelerinden sonra 5 yıl içerisinde iflas etmektedir?



A: 15

B: 30

C: 45

D: 60

Doğru cevap: D 60