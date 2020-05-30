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  3. NBA'da oynayan basketbolcuların yüzde kaçı jübilelerinden sonra 5 yıl içerisinde iflas etmektedir?
30 Mayıs 2020 Cumartesi 23:37 | Son Güncelleme:

NBA'da oynayan basketbolcuların yüzde kaçı jübilelerinden sonra 5 yıl içerisinde iflas etmektedir?

NBA'da oynayan basketbolcuların yüzde kaçı jübilelerinden sonra 5 yıl içerisinde iflas etmektedir"

NBA'da oynayan basketbolcuların yüzde kaçı jübilelerinden sonra 5 yıl içerisinde iflas etmektedir? Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Yarışmada çıkan soruların cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak edip araştırılıyor. İşte 30 Mayıs Cumartesi günü çıkan sorulardan bir tanesi...

NBA'da oynayan basketbolcuların yüzde kaçı jübilelerinden sonra 5 yıl içerisinde iflas etmektedir? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster pazartesi ve cumartesi akşamları Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği yarışmanın soruları ise arama motorunda izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte o sorulardan bir tanesi…

NBA'da oynayan basketbolcuların yüzde kaçı jübilelerinden sonra 5 yıl içerisinde iflas etmektedir?

A: 15

B: 30

C: 45

D: 60

Doğru cevap: D 60


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