Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7026
  • 6,2722
  • 276.006
  • 103464
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Naziler 'Türk fidanına' tahammül edemedi 

Naziler 'Türk fidanına' tahammül edemedi 

Naziler 'Türk fidanına' tahammül edemedi 

Almanya’nın Zwickau kentinde aşırı sağcı terör örgütü NSU’nun katlettiği Türk’ün anısına dikilen ağaç, kimliği belirsiz kişiler tarafından kesildi. Alman hükümeti saldırıyı kınadı. 

Almanya’nın doğusundaki Zwickau kentinde Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün katlettiği ilk Türk olan Enver Şimşek anısına geçen ay ölüm yıldönümü vesilesiyle bir parka dikilen meşe ağacı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kesildi. DW’nin haberine göre, ağacın kesildiğini duyuran kent yönetimi, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı. Zwickau Belediye Başkanı Pia Findeiss, “Bu ağacın kesilmesi; hoşgörüsüzlüğün, demokratik anlayış eksikliğinin ve terör kurbanlarıyla ailelerine karşı saygısızlığın bir göstergesi” dedi. Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert ise Berlin’de gazetecilere yaptığı açıklamada, olayı “feci” diye tanımladı ve NSU cinayetlerinin bir ‘utanç kaynağı’ olmaya devam ettiğini belirtti. 

UTANÇ KAYNAĞI 

Saksonya eyaletine bağlı Zwickau’da 2016 yılında da NSU kurbanları anısına dikilen bir başka anıt tahrip edilmişti. NSU terör örgütünün yıllarca kullandığı hücre evi de Zwickau’daydı. Almanya’da aşırı sağcı terör örgütü NSU, 2000-2007 yılları arasında sekizi Türk, 10 kişiyi öldürmüştü.

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Kardashianlar eskilerini  internetten satıyor 
Miray Daner'den Kubilay Aka sorusuna yanıt
'Yaşadıklarım çok ağır dua edin'
Aleyna Tilki Türkiye'den ayrıldı! Bundan sonra orada yaşayacak...
Ortalık karıştı! Hadise'den Demet Akalın açıklaması geldi
<p>İddiaya göre, merkez Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi´ndeki bir sitenin bahçesinde oynayan Ürdünl

Mersin´de Çocuğa Atılan Tokat Türkiye´yi Ayağa Kaldırdı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Akciğer rahatsızlığı olanlar dikkat! Bu meyveyi tüketenler iyileşiyor

Yeşilçam’ın en bilinen isimlerinden Yadigar Ejder’in dramatik hayatı…