Naziler 'Türk fidanına' tahammül edemedi 

Almanya’nın doğusundaki Zwickau kentinde Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün katlettiği ilk Türk olan Enver Şimşek anısına geçen ay ölüm yıldönümü vesilesiyle bir parka dikilen meşe ağacı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kesildi. DW’nin haberine göre, ağacın kesildiğini duyuran kent yönetimi, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı. Zwickau Belediye Başkanı Pia Findeiss, “Bu ağacın kesilmesi; hoşgörüsüzlüğün, demokratik anlayış eksikliğinin ve terör kurbanlarıyla ailelerine karşı saygısızlığın bir göstergesi” dedi. Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert ise Berlin’de gazetecilere yaptığı açıklamada, olayı “feci” diye tanımladı ve NSU cinayetlerinin bir ‘utanç kaynağı’ olmaya devam ettiğini belirtti.

UTANÇ KAYNAĞI

Saksonya eyaletine bağlı Zwickau’da 2016 yılında da NSU kurbanları anısına dikilen bir başka anıt tahrip edilmişti. NSU terör örgütünün yıllarca kullandığı hücre evi de Zwickau’daydı. Almanya’da aşırı sağcı terör örgütü NSU, 2000-2007 yılları arasında sekizi Türk, 10 kişiyi öldürmüştü.