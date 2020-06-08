Nasuh tövbesi (tevbesi) ne demek? Nasuh tövbesi nasıl edilir, anlamı nedir?

Nasuh tövbesi (tevbesi) ne demek? sorusunun yanıtı gündemde araştırılan başlıklar arasında yerini aldı. Sefirin Kızı bu akşam özel bölümü ile ekranlara geliyor. Sefirin Kızı dizisinin yayınlanan 15. son bölümünde Nare'nin Sancar'a "Adını bir daha anmayacağıma Nasuh tövbesi olsun mu? Olsun." dedi. üzerine izleyiciler Nasuh tövbesi ile ilgili arama yapmaya başladı. Nasuh tövbesi (tevbesi) hakkında merak edilen detaylar haberimizde...

TÖVBE NEDİR?

Tövbe (=Tevbe): Sözlükte "dönmek" demektir. Istılahta ise kabahatinden, kabahat olduğu için pişmanlık duyarak vazgeçmek ve vicdanında meydana gelen çirkinliğinden dolayı terk etmek anlamına gelir. (Ragıb el-isfehani, el-Müfredât, s. 83) Tövbe, günah duygusuyla, benliğin bir hesaplaşması ve kişinin kendisini yenilemesidir. Bu anlamda tövbe, Allah’ın gazabından lütfuna, hesabından rahmet ve inayetine sığınma demektir.

NASUH TÖVBESİ NEDİR?

Nasuh kelime anlamı olarak “en halis, en safi ve en içten” anlamına geliyor. Ayrıca bu kelime yırtığı, söküğü dikip kapayan, bozulanı ıslah eden ve hiçbir gedik bırakmayacak şekilde onaran manasını da içine almaktadır. Şu halde tövbe-i nasuh, hüsn-i niyet, hulus-i kalp, ciddi ve yürekten tövbede bulunmak demektir.

Nasuh tövbesi, en halis, en içten, en yürekten edilen tövbe anlamına geliyor.