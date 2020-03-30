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  3. Nasuh tövbesi nedir? Nasuh tövbesi (tevbesi) anlamı nedir? İşte yanıtı

Nasuh tövbesi nedir? Nasuh tövbesi (tevbesi) anlamı nedir? İşte yanıtı

Nasuh tövbesi nedir" Nasuh tövbesi (tevbesi) anlamı nedir" İşte yanıtı

Nasuh tövbesi nedir? sorusunun yanıtı gündemde merak edilen konular arasında yerini aldı. Sefirin Kızı dizisinde Nare'nin Sancar'a "Adını bir daha anmayacağıma Nasuh tövbesi olsun mu? Olsun." demesi üzerine izleyiciler Nasuh tövbesi ile ilgili arama yapmaya başladı. İşte Nasuh tövbesi anlamı..

Nasuh tövbesi anlamı merak ediliyor. Nasuh tövbesi nedir? gündemde yoğun olarak araştırılan konular arasında yerini aldı. Sefirin Kızı dizisinde Nare'nin Sancar'a "Adını bir daha anmayacağıma Nasuh tövbesi olsun mu? Olsun." demesi üzerine izleyiciler Nasuh tövbesi ile ilgili arama yapmaya başladı. Merak edilenler haberimizde..

TÖVBE NEDİR?

Tövbe (=Tevbe): Sözlükte "dönmek" demektir. Istılahta ise kabahatinden, kabahat olduğu için pişmanlık duyarak vazgeçmek ve vicdanında meydana gelen çirkinliğinden dolayı terk etmek anlamına gelir. (Ragıb el-isfehani, el-Müfredât, s. 83) Tövbe, günah duygusuyla, benliğin bir hesaplaşması ve kişinin kendisini yenilemesidir. Bu anlamda tövbe, Allah’ın gazabından lütfuna, hesabından rahmet ve inayetine sığınma demektir.

NASUH TÖVBESİ NEDİR?

Nasuh kelime anlamı olarak “en halis, en safi ve en içten” anlamına geliyor. Ayrıca bu kelime yırtığı, söküğü dikip kapayan, bozulanı ıslah eden ve hiçbir gedik bırakmayacak şekilde onaran manasını da içine almaktadır. Şu halde tövbe-i nasuh, hüsn-i niyet, hulus-i kalp, ciddi ve yürekten tövbede bulunmak demektir.

Nasuh tövbesi, en halis, en içten, en yürekten edilen tövbe anlamına geliyor.


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