Nasuh tövbesi ne demek, anlamı nedir? Sefirin Kızı nasuh tövbesi bozulur mu?

Nasuh tövbesi ne demek, bozulur mu gibi sorular gündemde en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Koronavirüs salgını nedeni ile setlere ara veren Sefirin Kızı'nda en son Nare, Sancar'a "Adını bir daha anmayacağıma nasuh tövbesi olsun mu? Olsun." demişti. Binlerce izleyici nasuh tövbesinin anlamını araştırmaya başladı. Şimdi ise ekranlara geri dönen dizide Sancar, Nare'den tövbesini bozmasını istiyor. Peki, Nasuh tövbesi bozulur mu? sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor.

NASUH TÖVBESİ ANLAMI NEDİR?

Nasuh kelime anlamı olarak “en halis, en safi ve en içten” anlamına geliyor. Nasuh tövbesi, en halis, en içten, en yürekten edilen tövbe anlamına geliyor. Ayrıca, "Hâlis, samîmî" anlamındaki kelime dilimizde "kesinlikle bozulmaması gereken tövbe" anlamında kullanılıyor.

NASUH TÖVBESİ BOZULUR MU?

Nasuh tevbesi bir daha günaha dönmemek üzere yapılan tevbe anlamına gelmektedir. Bu nedenle bozulmamasın gerekmektiği düşünülmektedir.

SEFİRİN KIZI NARE NASUH TÖVBESİNİ BOZDU MU?

Sefirin Kızı dizisinde Nare'nin nasuh tövbesini bozup bozmadığı merak ediliyor. Dizide Sancar, Nare'den tövbesini bozmasını istiyor. Nare ise "Ölürüm de bozmam tövbemi." diyor. Bugünkü bölümden sonra yaşanan gelişmeler de haberimiz içerisine eklenecektir.