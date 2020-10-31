2020 yılının önemli doğa olaylarından olan Mavi dolunay çok nadir rastlanan gök olayı olarak tanımlanıyor. Mavi dolunay 31 Ekim'de meydana gelecek. NASA 31 Ekim'deki dolunayın 'mavi dolunay veya mavi ay' olacağını belirtti. Peki, NASA Mavi Ay canlı yayını nereden izlenir? Mavi Dolunay'da ne olur?

NASA MAVİ AY CANLI YAYINI NEREDEN İZLENİR?

Mavi Ay nedir? Mavi Dolunay ne anlama geliyor, nasıl oluşur?

Her yıl 12 adet dolunay meydana gelirken, 2020 yılında 13 dolunay gerçekleşecek. Yılın 13’üncü dolunayı Mavi Ay olarak değerlendiriliyor.

31 Ekim Cumartesi gecesi meydana gelecek bu dolunay, ayrıca 1944’ten beri dünyanın her yerinden görülebilen ilk dolunay olması özelliğiyle de fotoğraf severlere muhteşem kareler için kaçırılmayacak bir fırsat sunacak.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Hasan Esenoğlu, “Yarın görülecek Mavi Dolunay, 76 yıl sonra ilk defa dünyanın her yerinden görüntülenecek” dedi.

Mavi Ay (dolunay) hangi burçları etkileyecek? Mavi Ay ne zaman, Türkiye'den izlenecek mi?

MAVİ DOLUNAY NEDİR?

Mavi Ay, gök bilimcileri tarafından, bir takvim ayında yaşanan ikinci Dolunay olarak tanımlanan nadir bir doğa olayı olarak nitelendiriliyor.

Dünyadaki fiziksel sebeplerle oluşan bulutların hareketleri nedeniyle geçmişte mavi tonlarında görülen Dolunay'a bu isim verilmiştir.