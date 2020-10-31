NASA bu yıl 1 ve 31 Ekim’de iki dolunay gerçekleşeceğini ve 31 Ekim’deki dolunayın ‘mavi dolunay veya mavi ay’ olacağını açıklamıştı. Heyecanla beklenen gün geldi çattı. Mavi Ay nedir? Mavi Dolunay ne anlama geliyor, nasıl oluşur? gibi soruların yanıtları da merak konusu oldu. Mavi Ay, gök bilimcileri tarafından, bir takvim ayında yaşanan ikinci Dolunay olarak tanımlanan nadir bir doğa olayı olarak nitelendiriliyor.

MAVİ AY NEDİR?

Mavi dolunay ya da Mavi Ay olarak isimlendirilen doğa olayı, bir ay içinde fazladan ikinci dolunayın yaşanması anlamına gelir. Her yıl toplamda 12 dolunay oluşurken 2020 yılının Ekim ayında fazladan bir dolunay daha oluşacak. Bu nedenle 2020 yılında 13 tane dolunay meydana gelecek. Güneş takvimi içerisinde gerçekleşen 13. dolunay evresine geleneksel olarak mavi dolunay ismi verilir.

NASA Mavi Ay canlı yayını nereden izlenir? Mavi Dolunay'da ne olur?

Mavi Dolunay'dan etkilenecek burçlar arasında Boğa, Aslan, Akrep ve Kova yer alıyor.

Bu sene gerçekleşecek mavi dolunayı özel kılan bir diğer durum ise; Cadılar Bayramı'na denk geliyor olması. Mavi dolunay sırasında fiziksel sebeplerle oluşan bulutların hareketleriyle gökyüzünün mavi tonlarında görülmesi bekleniyor.

Mavi Ay (dolunay) hangi burçları etkileyecek? Mavi Ay ne zaman, Türkiye'den izlenecek mi?

Mavi Ay dolunay evresinin ikinci defa meydana gelmesidir. Nadir yaşanan bir gök olayı olan Mavi Ay Mavi Ay, Ay'ın mavi renkte görünmesi anlamına gelmiyor. Hava koşullarının uygun ve bulutsuz olmasıyla durumunda Mavi Ay çıplak gözle rahatlıkla izlenebilir. Mavi Ay gözlemi yapabilmek için en iyi yol teleskoptur.

MAVİ DOLUNAY NASIL OLUŞUR?

Dünya'da meydana gelen volkanik patlama ve orman yangınlarının neden olduğu toz bulutlarının hareketi sırasında dolunay bir süreliğine mavi tonlarda görünüyor. Gökbilimciler aslında Ay'ın renginin değişmediğini, toz bulutları sebebiyle öyle göründüğünü bildiriyor.

Her yıl 12 adet dolunay meydana gelirken, 2020 yılında 13 dolunay gerçekleşecek. Yılın 13’üncü dolunayı Mavi Ay olarak değerlendiriliyor. 31 Ekim Cumartesi gecesi meydana gelecek bu dolunay, ayrıca 1944’ten beri dünyanın her yerinden görülebilen ilk dolunay olması özelliğine sahip olacak.