NASA Mars 2020 bileti nedir? NASA Mars 2020 bileti isim yazdırma nasıl yapılır?

NASA Mars 2020 biletine isim yazdırma vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.Tüm dünyada büyük ilgi gören projede 3.286.804 kişi adını Mars'a göndermek için yazdırdı. Türkiye, 1 milyon 204 bin 515 başvuruyla birinci sırada yer aldı. NASA, Mars 2020 isimli projesinde geliştirdiği insansız izci aracıyla, kızıl gezegende eski mikrobik yaşam formları aramaya hazırlanıyor. Yeni araç, 2012 yılında Mars’a inen Curiosity uzay aracının devamı niteliğinde geliştirildi. Gidecek olan araç aynı zamanda Mars arazisinde yüzey altı ve üstünde taş ve toprak örnekleri toplayacak. Haberimiz içerisinden NASA MARS 2020 biletine isim yazdırmanın nasıl yapıldığına ulaşabilirsiniz.

NASA MARS 2020 BİLETİNE İSİM NASIL YAZILIYOR?

Masa Mars 2020 biletine isim yazdırma işlemi için bazı bilgilerinizi sisteme girmeniz gerekiyor.

Öncelikle aşağıdaki linke tıklayarak gideceğiniz adreste, First Name kısmına adınızı ve Last Name kısmına soyadınızı yazmalısınız. Ülkenizi ve biliyorsanız şehrinizin posta kodunu girmelisiniz. E-Mail adresi bölümü zorunlu olmadığı için doldurmayabilirsiniz.

İsimler, Mars 2020 uzay aracında bulunan çiplere işlenip Mars’a gönderilecek. Ayrıca ismini kaydedenlere NASA tarafından bir hatıra biniş kartı veriliyor. İsim kayıtları 30 Eylül 2019 tarihine kadar devam edecek.

Posta kodu Türkiye’nin her yerinde bölgelere göre değişiklik göstermektedir.

TÜRKİYE POSTA KODU NEDİR?

Posta kodu, 100'den fazla ülkede kullanılmaktadır. Şubat 2005'te Dünya Posta Birliği'ne bağlı 190 ülkenin 117'sinin posta kodu vardır. Ulusal posta kodu sistemi kullanmayan ülkeler arasında İrlanda ve Gana da vardır.

Türkiye'de ise her ilçe, hatta her mahalle için posta kodu değişiklik gösterebilmektedir. Posta kodunun doğruluğu, PTT tarafından sağlanmaktadır.

NASA 2020 MARS PROGRAMI NEDİR?

NASA, Mars 2020 isimli projesinde geliştirdiği insansız izci aracıyla, kızıl gezegende eski mikrobik yaşam formları arayacak. 2012 yılında Mars’a inen Curiosity uzay aracının devamı niteliğinde geliştirilen ve 2020’nin Temmuz veya Ağustos ayında uzaya gönderilmesi beklenen yeni araç, aynı zamanda Mars arazisinde yüzey altı ve üstünde taş ve toprak örnekleri toplayacak.